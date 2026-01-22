ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:22 22 Ocak 2026 13:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 13:24 22 Ocak 2026 13:24
Okuma Okuma:  1 dakika

5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı

Nusaybin’de düzenlenen yürüyüşün ardından gözaltına alınan 22 kişi Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne tutuluyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı
Fotoğraf: MA

Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıların protesto edildiği Mardin’in Nusaybin ilçesindeki eylemde dün (21 Ocak) gözaltına alınan 22 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Gözaltına alınanlar arasında haber takibi yapan gazeteciler de vardı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Kesira Önel ile gazeteciler Pelşin Çetinkaya, Heval Önkol, Ferhat Akıncı ve Muhammed Ali Yılmaz, gözaltına alınan protestocularla birlikte Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltındaki 22 kişinin ifadelerinin alınması için Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı bekleniyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git