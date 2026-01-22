5 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltı süresi 1 gün uzatıldı

Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıların protesto edildiği Mardin’in Nusaybin ilçesindeki eylemde dün (21 Ocak) gözaltına alınan 22 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Gözaltına alınanlar arasında haber takibi yapan gazeteciler de vardı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Kesira Önel ile gazeteciler Pelşin Çetinkaya, Heval Önkol, Ferhat Akıncı ve Muhammed Ali Yılmaz, gözaltına alınan protestocularla birlikte Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltındaki 22 kişinin ifadelerinin alınması için Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı bekleniyor.

(HA)