biamag
HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 15:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 16:00
4 dk Okuma

5. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 11-12 Ekim’de ODTÜ’de düzenlenecek

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası ile ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle düzenlenecek kurultayın programı yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın beşincisini düzenleyeceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (BMK), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak kurultayın programı açıklandı. Kurultay, iki gün boyunca iki farklı salonda yoğun bir içerikle gerçekleştirilecek.

bianet yazarı Diyar Saraçoğlu, 11 Ekim Cumartesi günü 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak “Yapay Zekâ Alanındaki Gelişmelerin Ekonomik-Politik Değerlendirmesi” başlıklı oturumda konuşmacı olacak.

Kurultayın programı şöyle:

11 Ekim 2025 Cumartesi

09:30 – 10:00 Kayıt (A/B salonları)

  • Kayıt masasından yaka kartı ve program dağıtımı.

10:00 – 11:00 Açış Konuşmaları (A Salonu)

Konuşmacılar:

  • Adil Güneş AKBAŞ – Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı
  • Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
  • Cem Nuri ALDAŞ – TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Emin KORAMAZ – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
  • Prof. Dr. Ender CİĞEROĞLU – ODTÜ Rektör Yardımcısı

11:30 – 12:30 Yeni Bir Mühendislik Felsefesine Çağrı (A Salonu)

  • Doç. Dr. Aziz ZAMBAK – ODTÜ Felsefe Bölümü – Çağrılı Konuşmacı

12:30 – 13:30 Öğle Arası (A/B salonları)

  • Yemek ve serbest zaman.

13:30 – 15:00 Bilgisayar Mühendisliği Alt Alanlarının Bölümleşmesi (A Salonu)

Yöneten:

  • Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Gökçe Nur YILMAZ – TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
  • Doç. Dr. Sacip TOKER – Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkanı
  • İlker TABAK – BMO Eğitim Komisyonu Başkanı

13.30 – 15.00 Yapay Zekâ Alanındaki Gelişmelerin Ekonomik-Politik Değerlendirmesi (B Salonu)

Yöneten:

  • Prof. Dr. Funda BAŞARAN – BMO

Konuşmacılar:

  • Füsun SARP NEBİL – turk-internet.com, Araştırmacı Gazeteci – Bilişim/Telekom Uzmanı
  • Dr. Öğr. Üyesi Özgür NARİN – Ordu Üniversitesi, İktisat Teorisi Anabilim Dalı
  • Diyar SARAÇOĞLU – Bilgisayar Mühendisi, Yazar
  • Dr. Tahir Emre KALAYCI – Bilgisayar Mühendisi, Yazar

15.15 – 16.45 Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Yapay Zekâ Kullanımı (A Salonu)

Yöneten:

  • Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY – TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Adil ALPKOÇAK – Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
  • Prof. Dr. Aytuğ ONAN– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
  • Dr. Öğr. Üyesi Enis KARAARSLAN – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı
  • Doç. Dr. Hacer YALIM KELEŞ– Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

15.15 – 16.45 Yapay Zekâ ve Etik (B Salonu)

Yöneten:

  • Taylan Özgür YILDIRIM – BMO

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ş. Halil TURAN – ODTÜ Felsefe Bölümü Başkanı
  • İzlem GÖZÜKELEŞ – BMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
  • Prof. Dr. Sinan KALKAN – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

17.00 – 18.00 Değişen Teknoloji, Değişmeyen Sorunlarımız (Açıkoturum) (A Salonu)

Yöneten:

  • Oktay DURSUN – BMO Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

12 Ekim 2025 Pazar

10.00 – 10.50 Bilişimde Mesleki Denetim: Yetki, Sorumluluk ve Gelecek (A Salonu)

Yöneten:

  • Hülya KÜÇÜKARAS – Bilgisayar Mühendisi, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

  • Birkan SARIFAKIOĞLU – BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Başkanı
  • Selçuk ULUATA – TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı

11.00 – 12.30 Yeni Nesil Teknolojiler Eski Nesil Tehditler (A Salonu)

Yöneten:

  • Zühre KORDON AKIN – BMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER – Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
  • Dr. Irmak DOĞAN – Cambridge Üniversitesi, Duygusal Zekâ ve Robotik Laboratuvarı
  • Ayşe AKTAĞ – TurkNet, Siber Güvenlik Uzmanı

11.00 – 12.30 Staj Sorunu Çalıştayı (B Salonu)

Yürütücüler:

  • Hülya KÜÇÜKARAS – Bilgisayar Mühendisi, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
  • Hatice Zeynep SELEN – BMO İstanbul İl Temsilcilik Kurulu Üyesi

12:30 – 13:30 Öğle Arası (A/B salonları)

13.30 – 14.30 İlk Programcılar, Son Programcılar (A Salonu)

  • Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN – Boğaziçi Üniversitesi Dilbilimi Bölümü – Çağrılı Konuşmacı

14.45 – 16.15 Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Yapay Zekâ Kullanımı (1) (A Salonu)

Yöneten:

  • İlhami TÜRKDOĞAN – BMO Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ali YAZICI – Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı
  • Prof. Dr. Fatoş Tunay YARMAN VURAL – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Alp ESMER – Microsoft Türkiye, Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı

14.45 – 16.15 Yapay Zekâ Alanındaki Gelişmelerin Diğer Alanlara Etkisi ve Ortak Mücadele Alanları (B Salonu)

Yöneten:

  • Cem Nuri ALDAŞ – BMO Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar:

  • Dr. Emrah KIRIMLI – İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
  • Doç. Dr. Duygu HATIPOĞLU AYDIN – Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Savaş ARSLAN – DEÜ GSF Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü, Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı

16.30 – 18.00 Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Yapay Zekâ Kullanımı (2) (A Salonu)

Yöneten:

  • Hatice Zeynep SELEN – BMO İstanbul İl Temsilcilik Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

  • Harun Kürşat KOFOĞLU – Etiya, Yapay Zekâ Ürün Geliştirme Direktörü
  • Gönenç ERCAN – Udemy
  • İbrahim ÇALIŞIR – Softtech

16.30 – 18.00 Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ (B Salonu)

Yöneten:

  • Rüştü Savaş ULUÇAY – BMO Siber Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Kasım Murat KARAKAYA – TED Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
  • Doç. Dr. Pelin ANGIN ÜLKÜER – ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Mehmet ÇAKIR – BEAM Teknoloji A.Ş., Genel Müdür

5. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı ile ilgili güncel bilgileri internet sitesinden takip edebilirsiniz: bmk.bmo.org.tr

bilgisayar mühendisleri odası yapay zeka bilgisayar mühendisliği bilgisayar mühendisleri kurultayı ODTÜ
