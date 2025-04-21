49 kişinin yargılandığı Saraçhane davası 24 Ekim'e ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınması üzerine başlayan eylemlere katıldıkları haklarında dava açılan gençlerin yargılaması devam ediyor.

14'ü tutuklu 49 sanıklı davanın görülmesine İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Sanıkların “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılmak” suçlamasıyla yargılandığı davada, avukatlar henüz delillerin toplanmadığını ve bilirkişi raporunun hazırlanmadığını belirterek iddianamenin iadesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Sanık avukatları, ortada savunma yapılabilecek somut bir delil bulunmadığını vurgulayarak "Yargılama derhal durmalıdır" dedi ve savunma yapmamayı tercih etti.

14 sanık, aynı zamanda “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başka bir dosyada tutuklu olarak yargılanıyor.

Reddi hakim talebi

Mahkeme başkanıyla avukatlar arasında gerginlik tırmandı. Sanık avukatları, mahkemenin tarafsız davranmadığını belirterek reddi hâkim talebinde bulundu:

“Hakim ve savcılar da baskı altında. Tarafsızlığınızı yitirdiniz.”

Polise tepki: Duruşmayı hakim yönetir

Duruşma sırasında salonda video çeken kişilere müdahale eden polis, “Telefonla çekim yapan birini daha görürsem herkesi dışarı çıkartırım” dedi. Bu sözlere CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez sert tepki gösterdi:

“Duruşmayı polis değil, hakim yönetir. İşin cılkı çıkmış.”

Yemek arası talebi “kuru ekmek” tartışmasına dönüştü

Öğle saatlerine doğru sanıkların yemek yiyebilmesi için ara isteyen avukatlara, hakimin yanıtı salonda tepkiyle karşılandı:

“Aşağıda ne varsa buraya getirin, burada yesinler. Bir gün kuru ekmek yesinler.”

Bu sözlere sanık yakınları “Sen ye kuru ekmek!” diye karşılık verirken, bir avukat ise hakime şöyle seslendi:

“Vicdanınıza sesleniyorum, siz en son ne zaman yemek yediniz, hâkime hanım?”

Salondaki izleyiciler bu sözleri alkışladı.

Savunmalar alınmaya başlandı

Avukatların tüm itirazlarına rağmen duruşmaya devam edildi ve sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. Ancak pek çok sanık söz alarak, “Savunma yapmayı reddediyorum. Ek süre talep ediyorum” dedi.

Savcı, iddianamenin iadesi talebi ile derhal beraat taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, henüz delillerin toplanmamış olduğu, iddianamenin kabul edildiği ve bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle iddianamenin iadesi ve derhal beraat taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi.

Savcı, avukatların reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme de talebin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim'de.

Saraçhane davaları sürüyor

Saraçhane eylemlerine katıldıkları için açılan diğer toplu davalar da İstanbul’un çeşitli mahkemelerinde devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü görülen 99 sanıklı duruşmada 8 gazeteci ve 4 avukatın dosyası ayrıldı.

Kalan sanıkların yargılaması 3 Ekim ve 4 Temmuz'a ertelendi.

(EMK)