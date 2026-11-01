İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu tamamlandı.

Erkeklerde Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba, 2 saat 8 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kipchumba, 2019’da Kenyalı Daniel Kibet’in 2 saat 9 dakika 44 saniyeyle kırdığı İstanbul Maratonu rekorunu bir dakika geliştirdi.

Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto erkeklerde ikinci, Kenyalı Vincent Kipyegon Ronoh üçüncü oldu.

*Philimon Kiptoo Kipchumba

Kadınlarda ise Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze, 2 saat 24 dakika 40 saniyeyle yarışı kazandı. Azmera Abreha Gdey 2 saat 24 dakika 47 saniyeyle ikinci, Diribe Hirko Alemu ise 2 saat 25 dakikalık derecesiyle üçüncü sırayı aldı. Böylece kadınlarda ilk üç sırayı Etiyopyalı atletler paylaştı.

Milli atlet Hüseyin Can, 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle erkeklerde 11’inci oldu.

*Kasanesh Ayenew Baze

Dereceye giren atletlere ödülleri verildi

Dünya Atletizm Birliği’nin “Gold Label” kategorisinde yer alan maratonda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

42,195 kilometrelik yarışta kadınlar ve erkeklerde birinci olan sporcular 50’şer bin dolar para ödülü aldı.

Erkeklerde parkur rekorunu kıran Kipchumba’ya ayrıca 5 bin dolar verildi. Kadınlar ve erkeklerde ilk sekize giren atletlere toplam 190 bin dolar para ödülü dağıtıldı.

Yerli atletler kategorisinde ilk beşe giren sporculara toplam 500 bin lira ödül verildi.

Organizasyonda tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye giren atletlere toplam 12 milyon lira para ödülü dağıtıldı.

Koşucular Asya’dan Avrupa’ya geçti

42,195 kilometrelik maratona dört kıtadan 16 kadın ve 27 erkek olmak üzere 43 elit atlet katıldı.

Atletler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçti; Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaştı.

Kennedy Caddesi’ni takip ederek Bakırköy’e kadar ilerleyen atletler, buradan dönüş yaptı. Sahil yolundan Gülhane Parkı’na ulaşan koşucular yarışı Sultanahmet Meydanı’nda tamamladı.

15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı’ya kadar maratonla aynı güzergahta koşuldu. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe’ye ulaştı ve yarışı burada tamamladı.

İmamoğlu: Kız çocuklarının eğitimi için koşuyoruz Maratona İstanbul Vakfı adına katılan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, vakfın “Sen Oku Biz Yanındayız” projesi kapsamında kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak amacıyla koştuklarını söyledi. İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın daha önce “Büyüt Hayallerini” programı kapsamında kampanyalar yürüttüğünü hatırlatarak bu yıl ilk kez vakıf adına bir bağış kampanyasıyla İstanbul Maratonu’na katıldıklarını belirtti. “Sen Oku Biz Yanındayız” projesi adı altında kız çocuklarına eğitim desteği sağlamak için koşuyoruz. Ben, sevgili milletvekilimiz Suat Özçağdaş ve İstanbul Vakfı’nın bütün üyeleri, ekipleri, sevgili arkadaşlarım Aile Dayanışma Ağı olarak “Sen Oku Biz Yanındayız” diyoruz tüm kız çocukları için. –Dr. Dilek Kaya İmamoğlu İmamoğlu ayrıca tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maratonda bulunmamasına değindi. İstanbul Maratonu’nu ikinci kez İmamoğlu olmadan gerçekleştirdiklerini söyleyen Dilek Kaya İmamoğlu, katılımcıların da bu eksikliği hissettiğini düşündüğünü belirtti. Aslan: 2036 Olimpiyatları için çalışıyoruz İBB Başkanvekili Nuri Aslan da maraton sırasında yaptığı açıklamada İstanbul’un 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacağını hatırlattı ve 2036 Olimpiyat Oyunları için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aslan, “2036 yılında da Olimpiyatların İstanbul’da yapılması için gerekli tüm girişimleri yapıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah 2036 Olimpiyat Oyunları’nı da İstanbul’da yapacağız” dedi. “34” göğüs numarasıyla maratona katılan Aslan’ın numarasının üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun el yazısıyla “Nuri Başkanıma Emanet” ifadesi yer aldı.

(VC)