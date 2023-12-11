47. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2023 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları bugün Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Törenin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendi.

Olcayto: Gazeteciler halen cezevinde

Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

“Şimdilerde gazetecilik en güç dönemlerinden birini yaşıyor. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını sınırlamak isteyen iktidar; sansürden, haber saklamaktan, gerçekleri okurlarıyla paylaşmak isteyen gazetecileri tehdit ederek, gözaltına alarak, tutuklayarak baskıcı tutumunu nicedir sürdürüyor."

"Halen ülkenin cezaevlerinde gazeteciler, akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve aydınların çoğunlukta olduğu bir tutukluluk hali sürmektedir. Türkiye’nin tek sesli değil çok sesli bir toplum olmasını arzu ediyoruz. Yalnız bizim değil toplumun büyük bir kesiminin de isteğidir bu."

Dokuz dalda 21 ödül

Törende TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına konulan ödüllerin 47 yıldan bu yana sürdürüldüğünü belirterek “Ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3500’den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 289 eser ve 5 takım aday oldu. Sonuçta dokuz dalda 21 ödül verildi.

Şardan: Ödülümü sokakta haber toplamak için çaba sarf eden meslektaşları adına alıyorum

Tolga Şardan T24 internet haber sitesinde, 3-6-10-27 Ocak, 27 Şubat, 14 Mart, 23 Haziran, 18 Temmuz ve 18-22 Ağustos 2023 tarihlerinde yayımlanan, “Sinan Ateş Cinayeti” başlıklı yazı dizisi ile ödüle değer görüldü. Tolga Şardan'a ödülünü iletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu verdi.

Şardan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Cemiyetime çok teşekkür ediyorum. Ben alaylı bir gazeteciyim mektepli olmayı çok isterdim kısmet değilmiş. Sokakta gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Gazetecilik mesleğinde bir erozyon yaşanıyor. Benim oğlum bile gazeteci olmak istemiyor. İçinde bulunduğumuz siyasi ortam, bürokrasi, toplumun paradigmaları mesleğimizi çok sıkıntılı hale getirdi. Ben bu ödülü, sokakta haber toplamak için çaba sarf eden tüm meslektaşlarım adına almak istiyorum. Onların hak ettiğini düşünüyorum.”

Seçici Kurul AFP foto muhabiri Adem Altan’ın Posta Gazetesi’nde 8 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan “Sözün Bittiği Yer” başlıklı haber fotoğrafı ile övgüye değer buldu. Adem Altan törene katılamadığından ödülünü Tolga Şardan, TGC Genel Saymanı İhsan Yılmaz’dan aldı.

Radyo ödülü Andaç Üzel'im

Andaç Üzel Borusan Klasik Radyo’da 20 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Ön Koltuk” programı ile ödüle değer görüldü. Andaç Üzel'inödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk verdi.

Televizyon ödülü Fox TV'nin

Seçici Kurul Televizyon Haber ödülünü Fox TV’de 6 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Hatice’yi Kurtarmak” başlıklı haberi nedeniyle Sevgi Şahin ile Ömür Dikme’ye verilmesini kararlaştırdı. Sevgi Şahin ile Ömür Dikme’nin ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto verdi.

Seçici Kurul ayrıca Fox TV’de 7 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Bir Gece Ansızın Kamulaştırıldı: Denizli-AvdanlılarınMücadelesi” başlıklı Nazlı Yerebasmaz ile Çağlar Güner övgüye değer gördü. Nazlı Yerebasmaz ile Çağlar Güner plaketlerini TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç’ten aldı.

Çağlar Güner plaketini alırken TGC’ye ve seçici kurul üyelerine teşekkür etti.

Puhu Dijital TV’de 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan “Bir Avuç Güzel İnsan” konulu belgesel nedeniyle Eda Göklü ile Cihan Çekiç övgüye değer görüldü. Eda Göklü ile Cihan Çekiç övgü plaketini Milliyet Gazetesi Haber Müdürü Pınar Aktaş’tan aldı. Cihan Çekiç ise plaketini alırken bütün yapım ekibi adına teşekkür etti.

Seçici Kurul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan Haslet Soyöz’ü karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer buldu. Haslet Soyöz törene katılamadığından ödülünü eşi gazeteci Ayla Dündar Soyöz aldı. Ödülü Ayla Dündar Soyöz’e Seçici Kurul Üyesi Hicabi Demirci verdi.

Karikatür Ödülünü Haslet Soyöz adına eşi Ayla Dündar Soyöz aldı. Ayla Dündar Soyöz “Haslet kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdi. Dört damarı değişti o yüzden sizinle olamadı. Seçici Kurula ve TGC’ye teşekkürlerini, sevgilerini gönderdi” dedi.

Seçici Kurul ayrıca Birgün Gazetesi Metafor Köşesi’nde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yayımlanan toplumsal konulu karikatürleri nedeniyle Birgün Gazetesi çizeri Halis Dokgöz’ü övgüye değer gördü.

2023 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü Türk öykücülüğünün büyük ustalarından Füruzan'ın kitabi "Akim Sevgilim"e verildi. Füruzan törene katılamadığından ödülünü kızı Aslı Selçuk aldı. Aslı Selçuk’a ödülü yazar, eleştirmen Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan verdi.

Fürüzan: Karanlığa edebiyatla direndim

Aslı Selçuk, yazar Füruzan’ın gönderdiği mesajı okudu. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Sedat Simavi Ödülleri’ni 47 yıldır aksatmadan sürdürdüğü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni kutluyorum. Ben de hepiniz gibi dünyanın her yerinde insanlık onurunun kolayca çiğnenmesini dehşet içinde izliyorum."

"Üstümüze çöken karanlıklara bugüne değin edebiyatla sanatla direndim. Öykülerimde ve romanlarımda geçim sıkıntılarını, kültürel krizleri, ezilen sınıfların özellikle kadınların ve çocukların sömürülmesini dile getirmeye çalıştım. Tek beklentim iyi insanların, duyarlı bir hayatı kutsayanların çoğalması."

"Sanatla bilimin, şaşmaz adaletin koşullarını oluşturduğu bir toplum yaratabilirsek umut orada egemen olabilir her şeye rağmen yaşadığımız sürece umudu yerleştirebileceğimiz bir yer mutlaka buluruz.”

Sosyal Bilimler Ödülü Seçici Kurulu “Osmanlı Yeni Çağı’nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret” adlı eseri nedeniyle Doç. Dr. Zafer Karademir'in ödüle değer gördü. Doç. Dr. Zafer Karademir törene katılamadığından ödülünü Cem Tüzün Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. İlter Turan’dan aldı.

Seçici Kurul, ayrıca, Tuğba Tekerek’i “Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü” adlı eseri nedeniyle övgüye değer buldu. Tuğba Tekerek’in ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner verdi.Tuğba Tekerek ödülü alırken yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

Fen Bilimleri dalında “Kriptokrom 1'in yarılanma ömrünü hızlandırarak p53 nakavt farelerde yaşam süresini uzatan küçük bir molekülün keşfi ” başlıklı ortak eserleri nedeniyle Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı - Prof. Dr. Alper Okyar - Dr. Öğr. Üyesi Şeref Gül ödüle değer görüldü. Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı - Prof. Dr. Alper Okyar - Dr. Öğr. Üyesi Şeref Gül’ün ödülünü TGC Sedat Simavi Ödülleri Fen Bilimleri Seçici Kurulu Başkanı Prof. Dr. Önder Pekcan verdi. Ödülü alan akademisyenler konuşmalarında şu görüşlere yer verdi:

Törende spor dalında kadınların spordaki öncülüğünü temsil eden, hem de takım sporlarında çok zor bir başarıya imza atan ve bunu Cumhuriyetin 100’üncü yılında gerçekleştiren A Milli Kadın Voleybol Takımı ödül aldı.

(EMK)