47 kitap, 12 dergi ve altı gazete sayısı için toplatma kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022 yılında başlattığı bir soruşturma kapsamında, 24 Eylül 2024’te Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi gibi kurumların yanı sıra birçok eve baskın düzenlendi.
Bu baskınlarda, haklarında toplatma kararı bulunmayan pek çok kitap, dergi ve gazeteye el konuldu.
Polis, Payîz Pirtûk'ta 409 kitap, 144 dergi ve gazeteye el koydu
Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Diyarbakır 4. ve 3. Sulh Ceza Hakimlikleri, baskında el konulan materyaller hakkında toplatma kararı çıkardı.
Mahkeme kararlarında, söz konusu yayınlarda "örgüt propagandası yapıldığı", "örgütün betimleyici bir şekilde anlatıldığı" ve "örgütü özendirici bir tarzda ele alındığı" iddia edildi.
Toplatma kararları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 25/2 hükümleri gerekçe gösterilerek alındı.
Kitaplar
Haklarında toplatma kararları verilen kitaplar şöyle:
"Dağın Kalbinde Yücelen Kadın/Unutulmasınlar-3, Geliyê Tiyarê/Unutulmasınlar 1, Bizim Egîd/Unutulmasınlar 4, Kürt Sorununun Nedenleri ve Kökenleri, Bir Kürt Devrimcisi Niyazi Usta, Kaviren Anarşist, Auschwitz'den Diyarbakır'a 5 No'lu Cezaevi, Agir Bi Berfe Ket, Ateşi Karanlığın Üstüne Sürenlere…. Beşlere, Avabûna Stêrkan Mizgîna Hilatina Rojê ye, Bakur Notları, Berfederya, Çiçeğe Ağıt, Destane Ferhat Koçer, Dönüşü Olmayan Yol, Dr. Şıvan Sait Kırmızıtorpak, Êdî Nave Min Bêrîvan e, Efsûna Awaza Zîlanê, Gerçekleşen Rüya, Gözyaşlarına Alışık Gözler, Hep Mavi Kal, Kutsiye Bozoklar Kelepçeye İnat Hayat, Kendekol Katliamı "Çok geniş ölçekli ve sistematik gaddarlıklar", Kenen Binekirî, Kobanê'nin Kızları İsyan Cesaretin ve Adaletin Hikayesi, Geşepêdanen Rojeheletanavîn Sûrye û Kurdistana Rojava, Kurtê Lêkolinêk Ji Dîroka Kurdistanê, Kürdistan'da Sivil Toplum, Kürt Siyasilerin Müebbete Hükümlü Mektupları, Li Çiyayê Qerejdax Şopa, Mahkemelerin Açtığı Yol, Melek ve Kim, Pakrewanên Bênav, Qewdek Sosretî, Rojhat, Di Siya Dara Xaçê da Serhildan, Siya Şikestûnê Tûrcel, Tovê Kurdistan, Umuda Bir Ülke, Ülkeye Dönüş, Zagroslarda Bir Ceylan, Mehmet Hayri Durmuş Yazıları ve Mektupları, Özgürlüğe Giden Uzun Yol, Hûmîtra, Gûlen Azadîye, Hestên bi Vejînê Hatine Hesandin, Çîroka Du Ezîzan: Gerilla II."
Dergiler
Demokratik Modernite’nin 1, 2, 39, 48'inci sayıları, Ekolojik Yaşam'ın 2024 yılı 2, 3, 4 ve 5’inci sayısı, Ekolojik Yaşam’ın 2023 yılı 1, Jineoloji dergisinin 16, 29, 31 sayıları.
Gazeteler
28 Haziran, 15, 17 Temmuz, 20 ve 23 Eylül 2024 tarihli Yeni Yaşam Gazetesi, 16-22 Îlon 2024 Xwebûn gazete sayıları. (TY)