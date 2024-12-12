47 kitap, 12 dergi ve altı gazete sayısı için toplatma kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022 yılında başlattığı bir soruşturma kapsamında, 24 Eylül 2024’te Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Payîz Pirtûk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi gibi kurumların yanı sıra birçok eve baskın düzenlendi.

Bu baskınlarda, haklarında toplatma kararı bulunmayan pek çok kitap, dergi ve gazeteye el konuldu.

Polis, Payîz Pirtûk'ta 409 kitap, 144 dergi ve gazeteye el koydu

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Diyarbakır 4. ve 3. Sulh Ceza Hakimlikleri, baskında el konulan materyaller hakkında toplatma kararı çıkardı.

Mahkeme kararlarında, söz konusu yayınlarda "örgüt propagandası yapıldığı", "örgütün betimleyici bir şekilde anlatıldığı" ve "örgütü özendirici bir tarzda ele alındığı" iddia edildi.

Toplatma kararları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 25/2 hükümleri gerekçe gösterilerek alındı.