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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 09:56
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 09:57
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47 ilde uyuşturucu operasyonu: 376 gözaltı

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
47 ilde uyuşturucu operasyonu: 376 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal ettiği ve sattığı şüphesiyle 47 ilde düzenlenen Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpeğin katılımıyla aralarında Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Urfa'nın da bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

1 ton 156 kilo uyuşturucu

Operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, 376 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

(AS)

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