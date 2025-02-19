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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Şubat 2025 08:28
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 08:33
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45 yıl sonra özgürlüğe: Filistinli esirlerin Lideri Nail el-Bergusi serbest bırakılıyor

Bergusi'nin eşi İman Nafi, yaptığı açıklamada eşinin kendisini arayarak serbest bırakılacağını bildirdiğini, ancak sürgün şartını kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, başörtülü bir kadın elinde çerçeveli bir fotoğraf tutuyor. Kadın, ciddi ve hüzünlü bir ifadeye sahip. Fotoğrafta yer alan kişi, yaşlı bir adam ve Arapça yazılarla çevrili bir portreye sahip. Kadın, sade ve koyu renkli bir kıyafet giymiş ve başörtüsünde küçük desenler bulunuyor. Arka planda bir oturma odası yer almakta; kanepe, minderler ve dekoratif objeler göze çarpıyor. Fotoğraf, duygusal bir bağ ve özlem hissi yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail hapishanelerinde 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve "Filistinli esirlerin lideri" olarak bilinen Nail el-Bergusi, esir takası kapsamında serbest bırakılıyor.

Bergusi’nin, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın 7. ve 8. turu çerçevesinde perşembe veya cumartesi günü özgürlüğüne kavuşması bekleniyor. Ancak, İsrail yetkilileri tarafından kendisine Filistin dışına sürgün edilme şartı getirildi.

Bergusi'nin eşi İman Nafi, yaptığı açıklamada eşinin kendisini arayarak serbest bırakılacağını bildirdiğini, ancak sürgün şartını kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. Nafi, "Daha önce sürgünü reddeden Nail, dün itibarıyla bunu kabul etti. Ancak nereye gönderileceği henüz netleşmiş değil" dedi.

Filistinli esirler serbest bırakılacak fakat sınır dışı edilecek

İsrail hapishanelerinde tutulan birçok Filistinli esirin aileleriyle temas kurarak serbest bırakılacaklarını bildirdiği belirtilirken, İsrail istihbarat birimleri tarafından bu kişilere "serbest kaldıktan sonra Filistin topraklarına dönemeyecekleri" yönünde bilgiler verildiği öğrenildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda, serbest bırakılan Filistinlilerin ülke dışına gönderileceğini duyurmuştu.

Serbest bırakılacak önde gelen Filistinli isimler arasında şunlar yer alıyor:

  • Nail el-Bergusi – 45 yıldır hapiste, en uzun süre tutuklu kalan Filistinli esir
  • Osman Bilal – Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın komutanlarından, 31 yıldır hapiste
  • Bilal Ganım – 2015'te Kudüs’te düzenlenen bir saldırıya karıştığı iddiasıyla tutuklu
  • Abdunnasır İsa – Hamas liderlerinden, 30 yıldır hapiste
  • Zekeriya Zübeydi – Aksa Şehitleri Tugayı'nın önde gelen isimlerinden
  • Halide Cerrar – Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticisi ve eski milletvekili

İsrail, esirlerin Filistin topraklarına geri dönmeleri halinde "güvenlik tehdidi oluşturacaklarını" savunarak, serbest kalan isimlerin ülke dışına sınır dışı edileceğini belirtiyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'na gidi 

Nail el-Bergusi, dünyanın en uzun süre hapiste kalan siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 1978 yılında henüz 19 yaşındayken İsrail güçleri tarafından tutuklanan Bergusi, 2011'de Hamas ile İsrail arasındaki bir esir takası anlaşması sonucu 31 ay boyunca özgür kaldı, ancak 2014 yılında tekrar gözaltına alınarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bergusi, yıllardır Filistinli esirler için bir direniş sembolü haline gelirken, Filistin halkı ve insan hakları savunucuları onun serbest bırakılmasını tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Esir takasının tamamlanmasının ardından İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’deki siyasi dengelere nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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