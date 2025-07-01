45 yaş ve üzeri kadınlar dijital dünyaya açılıyor

Dijital eşitsizlik, özellikle yaş ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıklarla da birleşince daha da derinleşiyor. Annelerimiz, anneannelerimiz, teyzelerimiz…

45 yaş üzeri birçok kadın yetiştikleri nesil, toplumun kadına yüklediği sorumluluklar, ev işleri, imkanlar (imkansızlıklar) nedeniyle teknolojiden bir hayli uzaklar.

Sanıyorum her birimizin çevresinde telefonunun ışığını kör edecek kadar açan, telefonunda yüklü uygulamaların çok azı kendisine ait, onları kullanmayı da az buçuk öğrenebilmiş, bilgisayar kullanması gerektiğinde eşini dostunu, torunu çağırmak zorunda kalan en az bir kadın vardır.

Bu eşitsizliği yenmek adına atılan adımlardan biri Tech45+. Proje, 45 yaş ve üzeri kadınların dijital okuryazarlığını artırmayı ve teknolojik araçları kimseye ihtiyaç duymadan, tek başlarına en azından temel düzeyde öğretmeyi amaçlıyor.

Tech45+, SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) ve Patiska Platformu ortaklığında, Fransa Büyükelçiliği’nin desteğiyle yürütülen bir proje.

İlk etapta tüm ihtiyaç duyan her kesimden kadına erişebilmek adına çevrim içi olarak başlamış. Ancak, katılımcıların dijital eğitim araçlarını kullanmakta güçlük çektiği fark edilince, onların da talepleri üzerine yüz yüze eğitim yapılmaya karar verilmiş. Bu durum projenin ne kadar yerinde olduğunun da kanıtı niteliğinde aslında, kendini gerçekleştiren kehanet gibi…

3200 kadına doğrudan ulaşılması hedefleniyor

Fırsat eşitliği için elbette yüz yüze yapılacak eğitimleri kayıt altına almak da düşünülmüş. Ders ve atölyelerin kayıtlarına YouTube üzerinden ücretsiz olarak herkes erişebilecek.

Bu kayıtlar sayesinde Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak eğitimlerin en az 3200 kadına ulaşması bekleniyor. Böylece projenin etkisinin genişletilmesi ve daha fazla kadına ulaşılması amaçlanıyor.

Tech45+ ekibinden Emine Eser bianet'e şöyle dedi:

“Örgü örerken, ev işleriyle ilgilenirken bir yandan eğitimlere katılanlar oluyor, çok mutlu oluyoruz, gelişmeye çok açıklar. Toplumsal cinsiyet normlarından dolayı 40 yaş ve üzeri kadınlar teknoloji konusunda dışlanıyorlar. Örgü örerken, ev işleri yaparken bile dinleyenler var, gelişmeye çok açıklar. Özellikle deprem bölgelerinden çok talep alıyoruz."

Afet bölgelerinde yaşayan kadınlara öncelik

Eğitime yüz yüze katılımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki kadınlara öncelik verilerek edinilen dijital becerilerin sosyal iyileşme süreçlerine de katkı sağlaması hedefleniyor. Afetin ardından yeniden inşa sürecinde kadınların aktif katılımı da desteklenmiş oluyor.

Eğitim içerikleri, temel Excel, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve yapay zekâ’ya kadar birçok başlıktan oluşuyor. Bu eğitimler ile, 45 yaş üzeri kadınların dijital dünyada daha aktif ve rahat olabilecek.

Proje temel olarak 45 yaş ve üzeri kadınlara yönelik olsa da 40-45 yaş arası katılımcılara da açık. Tech45+ herkese yer var.

Tech45+ projesi teknoloji de fırsat eşitliği için katlımcılarını bekliyor, başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(ESU/EMK)