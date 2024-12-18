45 ölümlü Atatürk Havalimanı'na IŞİD "intihar saldırısı" failleri Yargıtay kararıyla salıverildi

Yargıtay, 3.Ceza Dairesi, 2018'de Atatürk Havalimanı'nda IŞİD tarafından düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısı dolayısıyla açılan davada 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 7 sanık hakkındaki kararı bozdu.

3. Daire, 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezası alan 6 sanıktan 5'inin ve 12 yıl ceza verilen 1 sanığın tahliyesine de karar verdi.

2018'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi saldırıyı planlamakla suçlanan 6 sanığa "anayasayı ihlal" ve 45 kişi "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 1 sanık ise "örgüt üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava sürecini yakından takip eden NOW TV'den Alican Uludağ, sanıkların temyiz başvurusunu 12 Aralık'ta görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı bozduğunu haber verdi.

Kararın gerekçesi henüz açıklanmamakla birlikte Dairenin kararını saldırı sırasında kendilerini öldüren IŞİD'liler ile bu davada yargılanan sanıklar arasında irtibat kurulamadığı tezine dayandırdığı sızan haberler arasında.

3. Daire, sanıkların "terör örgütü DEAŞ üyesi" olduğu ve örgüt üyeliğinden cezalandırılmaları gerektiğine hükmetti. Yargıtay hükümle birlikte 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Rıza C., Levent U., Halil D., Ahmet D., ve Eyüp D., ile örgüt üyeliğinden 12 yıl verilen Seyhun Ali A.’ın tahliyesine de karar verdi.

3. Daire, tahliye kararlarını sanıkların, cezaevinde geçirdikleri sürenin örgüt üyeliğinden hüküm giymeleri halinde geçirecekleri süreden uzun olduğuna dayanarak verdi.





3. Daire, Cezayirli sanık hakkındaki kararı da bozdu ancak tutukluluğunun devamına karar verdi.

28 Haziran 2016'da, 3 kişi Atatürk Havalimanı'na intihar saldırısı düzenlemiş, dış hatlar terminali girişine gelen 3 IŞİD üyesi uzun namlulu silahlarla çevreye ateş açmış, polislerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar üzerlerindeki bombaları patlamıştı.

Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 236 kişi de yaralanmıştı.

Atatürk Havalimanı'nda Patlama

Saldırının emrini verdiği iddia edilen Ahmet Çatayev, Gürcistan'da 22 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

CHP: "Hukuk skandalı"

TBMM Genel Kurulunda devam eden görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tahliye kararlarını sertçe eleştirdi.

Emir yaptığı konuşmada, "[...] infial yaratacak bir haberle sarsıldık. 28 Haziran 2016'da 45 vatandaşımızın Atatürk Havalimanı'nda vahşice katledildiği o katliam sonrasında suçlu olan IŞİD'li teröristlerin bugün itibarıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararıyla tahliye edildiklerini öğrendik. [...] Bu eğer doğru ise tam bir hukuk skandalıdır. Hele hele söz konusu olan Yargıtayın 3. Ceza Dairesi olunca bizim de gerçekten aklımıza birçok soru geliyor burada ifade etmek istemediğim." dedi.

"Bunun doğru olmaması gerek[tiğini]" söyleyen Emir, bu kararın Suriye'de HTŞ'yle yapılan görüşmelerle ilişkisi [olup olmadığını]" sordu.

Emir, kararın "kabul edilemez." olduğunu söyledi: "Bu, El Nusra'ya, El Kaide'ye, IŞİD'e bir müsamahadır ve acilen izahat bekliyoruz." dedi.

DMM: "Tahliye edilenler saldırı faili değillerdi"

Erdoğan'a bağlı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tahliye haberlerinin TBMM'de ve kamuoyunda yarattığı olumsuz tepkiler üzerine, tahliye edilenlerin saldırı faili olmaktan hüküm giymediklerini iddia etti.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.



Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış"… pic.twitter.com/fF3BnVzAIp — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 18, 2024

DMM tahliye haberlerinin "çarpıtmalara sebebiyet verdiği[nin] tespit edil[diğini]" ileri sürdü. Söz konusu haberler kamuoyunda, 'terör saldırısının failleri serbest bırakılmış' gibi bir algıya neden olmaktadır." denilen açıklamada "tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili [olmadıkları] [...] Bu kişilerin örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmakta [oldukları]" ileri sürüldü.

Alican Uludağ: "Haberim sonuna kadar doğru"

Yalanlamayla ilgili olarak açıklama yapan gazeteci Alican Uludağ "Haberim sonuna kadar doğru. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi maalesef halkı yanıltıyor. Açık açık yalan bilgi veriyor." dedi.

Haberim sonuna kadar doğru. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi maalesef halkı yanıltıyor. Açık açık yalan bilgi veriyor. Tahliye edilen sanıkların 5'i doğrudan katliama ortak olmaktan yargılandı ve 45 kişinin ölümünden ve Anayasayı ihlalden 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.… https://t.co/qJA2oEBAJ4 pic.twitter.com/WRMVUpesoY — Alican Uludağ (@alicanuludag) December 18, 2024

Uludağ tahliye edilen sanıkların 5'inin doğrudan katliama ortak olmaktan yargılandığını ve 45 kişinin ölümünden ve Anayasayı ihlalden 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet aldı[klarını] Anadolu Ajansı'nın haberine dayanarak ileri sürdü. [...] Bu 5 kişi üyelikten ceza almadı. A.A'nın haberinde tahliye edilen 5 sanığın isimleri ve cezaları açık açık yazılmış." dedi.

(AEK)