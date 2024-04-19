45 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara ve Ege’de bu gece, Batı Akdeniz’de yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM'nin açıklamasına göre, bu gece saatlerinden başlayarak Marmara ile Kıyı ve Güney Ege’de, yarın Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar kuvvetli, bazı yerlerde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

AKOM'dan İstanbul için "fırtına" uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan uyarıda da, gün içindeki hafif yağışların "Yarın (Cumartesi) erken saatlerden başlayarak aralıklarla fırtına halinde saatte 40 ile 65 km hızla esecek rüzgarla etkisini arttırması[nın] beklen[diği]" duyuruldu.

MGM de Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İstanbul'da fırtına ve

yağışlar Batı'dan gelecek

AKOM, "Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı[nın], akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı[nın] tahmin edil[diğini]" duyurdu.

Soğuk ve yağışlı havanın Cumartesi geç saatlerde etkisinin hafifleyeceği, Pazar günü de kenti terk edeceği öngörüldü. Gün içinde 12-14 °C'ye düşen ısının pazar gününden başlayarak yeniden 20°C ve üzerine yükseleceği öngörüldü.

İstanbullular, sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgarve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

Ankara için de fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MGM'nin verdiği bilgilere dayanarak başkentte "güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde" rüzgarlar beklendiğini duyurdu ve "ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" konusunda uyardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında her yerde fırtına

MGM, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz’de genel olarak fırtına beklendiğini açıkladı.

Yurttaşlar, fırtınayla meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

(AEK)