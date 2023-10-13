45 gündür hapis tutulan Celalettin Can’dan Adalet Bakanlığı’na açık çağrı

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştığı için 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, tutulduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde 45 gündür rehin tutulduğunu söyledi.

Can, cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu ile diğer yetkili ve görevlilerin kendisini “Tarafsız koğuşa git ve tüm haklardan yararlan. Yoksa bitene kadar cezanla yaşa” diye tehdit ettiğini ekledi.

Cezaevi yetkililerinin kendilerini “ikinci bir yargılama merci” yerine koyduğundan bahsetti. “Beni ve benim gibi birçok siyasi mahpusu özgürlüğümüzle tehdit ediyorlar” dedi.

Görevlilerin hukuk tanımadığını anlatan Can Adalet Bakanlığı’na seslenerek, denetimli serbestlik hakkının uygulanması talebinde bulundu:

“Yargıtay’ın bu konudaki ‘Taraflı olma, denetimli serbestlikten yararlanma önünde bir engel teşkil etmez’ yönündeki bir emsal kararını yazılı olarak kendilerine belirtmeme rağmen, insan hakları, ulusal ve uluslararası hukuk yok sayılarak, yaşam hakkım ihlal ediliyor. Yazdığım tüm dilekçelerime olumsuz yanıt verilerek çözüm merci olarak, Adalet Bakanlığı gösteriliyor. “Çok ciddi sağlık sorunları yaşamama rağmen serbest bırakılmıyorum. Geçmiş sağlık durumumla ilgili öyküm bilinmesine ve raporlarım ellerinde olmasına rağmen, üstelik mevcut şikâyetleri de yaşamama rağmen, tam teşekküllü bir hastanede tutulmam gerekirken hâlâ cezaevinde tutuluyorum. Bana verilen ceza 1 yıl 3 aydır. Cezanın infaz süresi ise 11 ay 25 gündür. Bununla birlikte, 2018’de 5 ay kaldığım cezaevindeki sürenin mahsup edilmesiyle, bir yılın altına düşen cezam sonucunda yasal olarak doğan denetimli serbestlik hakkım kullandırılmıyor. Denetimli serbestlik hakkımı kullandırmamakla sağlık durumumu riske atıyorsunuz. Bana ve tüm mahkûmlara kazanılmış haklarımız karşısında dayatılan yasal hakkım olan denetimli serbestliğin sağlık koşullarımı da dikkate alınarak acilen uygulayın… Siyasi Mahpusları “ ıslah” etme mantığından vazgeçin. Haklarımı tehdit aracı olarak kullanmayın! Doğabilecek yaşamsal risklerden sizler sorumlusunuz! Adalet Bakanlığına sesleniyorum; sorumluluğunuz altında olan cezaevlerindeki hukuksuzluklara son verin. Siyasi mahpuslara rehine muamelesi yapmaktan vazgeçin. Sorun alanlarını tespit edin. Kötü muameleden vazgeçin. Hukukun tanıdığı haklarımı uygulayın. Adaleti sağlayın…

Celalettin Can’ın eşine görüş izni yok

Ne olmuştu?

Celalettin Can, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla bir günlük “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ceza kesinleşince de Can, 31 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine kondu. İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen cezasının infazı ertelenmeyen Can, rahatsızları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

(HA)