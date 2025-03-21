44 yayınevinden açıklama: Yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 19 Mart’ta iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve 87 kişinin gözaltına alınması, özellikle üniversite öğrencilerinin katıldığı eylemlerle ülke genelinde protesto ediliyor.

Ankara ve İzmir’de 5 günlük eylem yasağı

İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili ülkenin önde gelen yayınevlerinden 44’ü, yazılı bir açıklama yayımladı:

“Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasinin iptal edilmesi, aynı gece çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınması, eş zamanlı olarak Istanbul'da gösteri ve toplantı yasağı getirilmesi, yurttaşların iradesinin yok sayılmasıdır; seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı, hukukun ve demokrasinin katlinin somut bir örneğidir.

“Aşağıda imzası bulunan yayınevleri olarak, demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunduğumuzu ilan ediyor, İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz.

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