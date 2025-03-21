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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 13:44
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 17:38
2 dk Okuma

44 yayınevinden açıklama: Yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz

“İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
44 yayınevinden açıklama: Yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz
Fotoğraf: Yüsra Batıhan / bianet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 19 Mart’ta iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve 87 kişinin gözaltına alınması, özellikle üniversite öğrencilerinin katıldığı eylemlerle ülke genelinde protesto ediliyor.

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İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili ülkenin önde gelen yayınevlerinden 44’ü, yazılı bir açıklama yayımladı:

Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasinin iptal edilmesi, aynı gece çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınması, eş zamanlı olarak Istanbul'da gösteri ve toplantı yasağı getirilmesi, yurttaşların iradesinin yok sayılmasıdır; seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı, hukukun ve demokrasinin katlinin somut bir örneğidir.

“Aşağıda imzası bulunan yayınevleri olarak, demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunduğumuzu ilan ediyor, İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz. 

Abaküs, Aras, Ayrıntı, A7, Balkan Sanat, Berfin, Bilim ve Gelecek, Bulut, Can Yayınları-Adil Atalay, Ceylan, Demos, Dipnot, Doğu Kitabevi, Encore, Heretik, İletişim, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon, Kanes, Kor, Koyu Siyah, Literatür, Mayıs, Metis, Nesin, Nika, NotaBene, Notos Kitap, Otonom, Ozan, Paloma, Pan, Sınırsız Yayın, Sol Kültür, Sözcükler, Su, Tekin, Töz, Varlık, Yar, Yazılama, Yazın, Yeni Insan, Yordam Kitap.”  (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/istanbul-da-bazi-metro-ve-rayli-sistemlerin-yonetimi-ibb-den-alindi-305656
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