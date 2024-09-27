44 kişinin öldüğü Sait Bey Sitesi'nin davası görüldü

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'ne ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Çam ile tutuksuz sanık Melike Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, tutuksuz sanıklar Murat K, Halil İbrahim U, Halil Y, Yavuz K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Hasam Çam, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen mimar Zehra Betül Kayserili, inşaatın yapımında ve denetiminde bir görevinin olmadığını söyledi.

Müteahhit olarak Hasan Çam'ı tanıdığını belirten Kayserili, "Bana binanın projesini müteahhit Hasan Çam getirdi. Paramı da ondan alırdım. Benim kontrol görevim olmadığı için hiçbir şantiyeye gitmedim” dedi.

Müştekilerden Tuğba Erdemoğlu da binanın ruhsat alınmadan yapıldığını, denetim ekibinin ise görevini tam olarak yerine getirmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Ocak 2025'e ertelendi.

Ne olmuştu?

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatılmıştı.

Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda, “Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Bu binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir” denilmişti.

Ayrıca bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi’nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma” iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etmişti.

Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 29 Eylül 2023 tarihli kararıyla Dulkadiroğlu Belediyesi’nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu personeller hakkında ön inceleme yapmak üzere İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep etmişti.

Müfettişler, hazırladıkları ön inceleme raporunu Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na göndermişti.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, depremlerde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi’yle ilgili 7 kamu görevlisi hakkında “suç unsuruna rastlanılmadığı” gerekçesiyle soruşturma izni vermemişti.

Soruşturma sonunda Sehay Yapı Denetim şirketi sahibi Halil Y., AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim U., statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz K. ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ancak yargılama sürerken yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı. Turgay Ç., Cihan Ö., Mücteba U., Hakkı E. ve Barış S. tarafından hazırlanan 15 Temmuz 2024 tarihli raporda sadece Hasan Çam asli kusurlu bulunmuştu.

Şantiye şefleri Murat K. ve Halil İbrahim U. ile sanıklar Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz K.’ın ise “Görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğinin kesin nitelikte söylenemeyeceği, bu nedenle de teknik açıdan herhangi bir kusur atfedilemeyeceği, görüş ve kanaatine varıldığı” ifade edilmişti.

Raporun ardında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz’da Halil Y. ile uygulama denetçisi Yavuz K. adli kontrol kararıyla tahliyesine karar vermişti. Serbest bırakılan Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Y.’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.

(RT)