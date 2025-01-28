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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 16:09
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 16:15
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44. İstanbul Film Festivali'nde ‘Sinema Onur Ödülü’ Zuhal Olcay'a

Sanatçıya ödülü, 11 Nisan’daki açılış töreninde takdim edilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
44. İstanbul Film Festivali'nde ‘Sinema Onur Ödülü’ Zuhal Olcay'a

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 11-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 44. İstanbul Film Festivali kapsamında "Sinema Onur Ödülü"nün sahibi belli oldu.

N Kolay'ın sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde, Sinema Onur Ödülü, sanatçı Zuhal Olcay’a takdim edilecek.

Ödül, festivalin 11 Nisan Cuma akşamı gerçekleştirilecek açılış töreninde sanatçıya sunulacak.

Zuhal Olcay hakkında

Oyuncu ve müzisyen.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu.

1980'li yıllarda ilk televizyon filmi Sönmüş Ocak'ta, 1985'te ise Parmak Damgası adlı dizide ve Amansız Yol filminde rol aldı.

Ekranın yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan sanatçı, 1986'da kendisine Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü kazandıran Martı oyununda, 1989'da da şarkıcılık kariyerinin başlamasında büyük etkisi olan Evita müzikalinde izleyiciyle buluştu.

1989'da rol aldığı Sahte Cennete Veda filmindeki performansıyla Almanya'da "Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.

Orhan Pamuk'un "Kara Kitap" romanından uyarlanan, İstanbul Film Festivali'nde "Yılın En İyi Türk Filmi" ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödüllerini kazanan 1991 yapımı Gizli Yüz ile oyunculuğa devam eden sanatçı, 2002'de Hiçbiryerde filmiyle başta İstanbul Film Festivali olmak üzere yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül kazandı.

"Kel Diva" (2024) oyunuyla 26.⁠ ⁠Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü" başta olmak üzere birçok ödüle değer görülen Olcay, 2024'ten bu yana Oyuncular Sendikası Başkanı olarak görev yapıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İKSV zuhal olcay 44. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü
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