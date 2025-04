44. İstanbul Film Festivali, beşinci gününde

44. İstanbul Film Festivali, 22 Nisan’a dek 139 uzun ve 15 kısa metrajlı filmi seyirciyle buluşturacak. Festival seçkisinde, bu yıl da usta yönetmenlerin son işleri ve dünya festivallerinden merakla beklenen filmler dikkat çekiyor. Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncularla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle festival, sinema dolu bir program sunuyor.

Festival seçkisinde bu yıl, Berlin Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Ayı’yı ve FIPRESCI Ödülü’nü kazanan Dag Johan Haugerud imzalı Hayaller, San Sebastian’da Jüri Özel Ödülü’nü alan Gia Coppola’nın The Last Showgirl’ü, Cannes Eleştirmenler Haftası’nın büyük ödül sahibi Dağların Simon’u ve Berlin’de Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Mavi İz öne çıkıyor.

François Ozon, Tom Tykwer, Michel Franco, Burhan Qurbani, Mahdi Fleifel ve Gary Hustwit gibi usta yönetmenlerin son filmlerinin yanı sıra David Lynch, Wim Wenders, Jacques Demy, Robert Bresson ve Quentin Tarantino gibi sinema tarihine yön veren yönetmenlerin restore edilmiş yapımları da festivalde izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca Max Richter, Brian Eno ve Charles Aznavour gibi müzik dünyasının ikonik isimlerini odağına alan belgesel ve filmler, festivalin özel yapımları arasında yer alıyor.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 2014 yılından bu yana festivalde yer alan ve kuir filmleri bir araya getiren "Nerdesin Aşkım?" bölümünün kaldırılmasını sansür olarak değerlendirdiği için festivali boykot ediyor.

LGBTİ+'lardan İstanbul Film Festivali'ne boykot çağrısı

Altın Lale için yarışan filmler

İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar.

Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor. Shekhar Kapur’un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon; senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Toronto Uluslararası Film Festivali başkanı Cameron Bailey yer alıyor.

Altın Lale Yarışması’nda en iyi filme verilen Altın Lale Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu tarafından, Jüri Özel Ödülü Kariyo & Ababay Vakfı tarafından, En İyi Yönetmen Ödülü Anadolu Efes tarafından destekleniyor.

- Buradayım, İyiyim / Emine Emel Balcı / Türkiye, Almanya

- Histeri / Hysteria / Mehmet Akif Büyükatalay / Almanya

- O da Bir Şey mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya

- Super Happy Forever / Kohei Igarashi / Japonya, Fransa

- Tayfa / The Crowd / Sahand Kabiri / İran

- Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi / Psycho Therapy: The Shallow Tale of A Writer Who Decided to Write About A Serial Killer / Tolga Karaçelik / ABD

- Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda

- Öldürdüğün Şeyler / The Things You Kill / Alireza Khatami / Fransa, Polonya, Kanada, Türkiye

- Yanardağın Altında / Pod Wulkanem / Under the Volcano / Damian Kocur / Polonya

- İdea / Tayfun Pirselimoğlu / Türkiye, Romanya, Fransa

- Ders Olsun / Lesson Learned / Fekete Pont / Bálint Szimler / Macaristan

- Hasat / Harvest / Athina Rachel Tsangari / İngiltere, Almanya, Yunanistan, Fransa, ABD

- Maldoror / Fabrice du Welz / Belçika, Fransa

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’a sunulacak.

Festival bu yıl Emek Ödülü’nü ise 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e verecek. (TY)