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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 17:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 17:49
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44 hukuk fakültesinden 16'sının dekanının hukuk ile alakası yok

Hukuk Fakültesi Dekanı olarak vekaleten ya da asaleten görev yapan çok sayıda akademisyenin bambaşka alanlarda uzmanlaştığı TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve Milletvekili Süleyman Bülbül’ün çalışması ile ortaya çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/44-hukuk-fakultesinden-16-sinin-dekaninin-hukuk-ile-alakasi-yok.jpg

Türkiye'de, hukuk eğitimi veren 44 devlet üniversitesinin 16’sının Hukuk Fakültesi Dekanı'nın hukuk ile uzaktan yakından ilişkisi olmadığı tespit edildi.

Hukuk Fakültesi Dekanı olarak vekaleten ya da asaleten görev yapan çok sayıda akademisyenin bambaşka alanlarda uzmanlaştığı TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve Milletvekili Süleyman Bülbül’ün çalışması ile ortaya çıktı.

BirGün'de yer alan habere göre konuya dair konuşan Bülbül, “Hukuk fakültelerindeki ve mezunlarında artış kadar hızla eğitimin kalitesi de düşüyor” dedi.

Tıp, ziraat, işetme bölümleri

Bülbül’ün çalışmasına göre, devlet üniversitelerindeki 16 Hukuk Fakültesi’nin dekanı aralarında tıp, ziraat, kütüphanecilik ve işletme alanlarında çalışan akademisyenlerden oluşuyor. Bazı Hukuk Fakültesi dekanları ve ihtisas alanları ise şöyle sıralandı:

• Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Kaya Bayraktar: Uluslararası İlişkiler

• Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Emin Akışkutlu: İlahiyat

• Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ertuğrul Recep Erbay: Tarım Ekonomisi

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ali Taşkın: Edebiyat

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Yusuf Yılma: Tıp Fakültesi-İç Hastalıklar

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İhsan Cemil Demir: Maliye

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İhsan Cemil Demir: Bilgi ve Belge Yönetimi

• Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İhsan Cemil Demir: İşletme

(EMK)

hukuk fakültesi
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