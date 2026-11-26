Tekirdağ 1. İnfaz Hakimliği, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü ve kanser hastası Ali Osman Köse'nin infazının sağlık nedeniyle ertelenmesi talebini 25 Kasım'da reddetti.

Avukatı Naim Feyzullah Eminoğlu, hakimliğin kararına itiraz ederek Köse'nin tahliye edilmesini istedi.

İstanbul 11. Adli Tıp İhtisas Kurulu, 10 Kasım'da verdiği raporda Köse'nin 3 ay süreyle cezasının infazının ertelenmesinin uygun olduğuna karar verdi. Raporda, Köse'nin 30 Ekim'de sol torakotomi ile metastazektomi ameliyatı geçirdiğine de yer verdi.

Bunun üzerine 17 Kasım'da cezaevi yetkilileri Köse'nin hücresine giderek tahliye olacağını ve eşyalarını toplamasını istedi. Yaklaşık bir saat sonra aynı görevliler Köse'ye, erteleme işleminin savcılık tarafından durdurulduğunu iletti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Kasım'da erteleme talebini reddetti. Savcılığa göre Köse ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğu için infazın ertelenmesi mümkün değildi. Köse, bu karara karşı aynı gün şikayet başvurusunda bulundu.

Tekirdağ 1. İnfaz Hakimliği, kararında Adli Tıp raporunun ertelemenin uygun olduğu yönünde olduğunu kaydetti. Ancak Köse'nin infaz ettiği cezalar arasında ağırlaştırılmış müebbet bulunduğunu ve 25. maddenin hastalık nedeniyle infazın geri bırakılmasını engellediğini belirtti. Hakimlik, Köse ve avukatının şikayetlerini ayrı ayrı reddetti.

"Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbi tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır."

Avukat Eminoğlu, itiraz dilekçesinde Köse'nin 43 yılının cezaevinde geçtiğini ve yaşamı açıkça tehlikede olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Ne olmuştu?

1957 İznik doğumlu Ali Osman Köse, 1980'lerin başında tutuklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Yaklaşık 43 yıldır cezaevinde. 2021'de kanserli böbreği alındı. ATK bu tarihten sonra Köse hakkında birden fazla kez "cezaevinde kalabilir" raporu verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Köse'nin sağlık durumunu ve tahliye olanaklarını Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yazılı soru önergesiyle sordu. Eren, ATK heyetlerinde onkoloji ve nöroloji uzmanlarının yer alıp almadığını, Köse'nin 2021'deki ameliyatından sonra kaç kez onkolojik kontrolden geçtiğini sordu. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için "umut hakkı" ve ağır hasta mahpusların infazının ertelenmesi konularında yasal düzenleme planlanıp planlanmadığını öğrenmek istedi.

MED TUHAD-FED: Son iki yılda 15 hasta mahpus yaşamını yitirdi

İHD raporu

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Nisan 2025 tarihli tespitlerine göre Türkiye cezaevlerinde en az bin 412 hasta mahpus var, bunların 335'i ağır hasta.

Hasta mahpusların tahliyesi talebiyle 17 Kasım'da, yani Köse'nin tahliyesinin son anda durdurulduğu gün, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde süresiz oturma eylemi başlatıldı.

TUHAD-FED öncülüğünde, DEM Parti, İHD ve ÖHD'nin çağrısıyla düzenlenen eylemde ağır hasta olduğu belirtilen 58 mahpusun tahliyesi isteniyor.