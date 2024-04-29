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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 09:47
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2024 10:00
2 dk Okuma

43. İstanbul Film Festivali Ödülleri verildi

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği “Yurt” kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
43. İstanbul Film Festivali Ödülleri verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni Atlas 1948’de yapıldı. Festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarıştı.

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği “Yurt” kazandı. Ödülü jüri başkanı yönetmen Aslı Özge takdim etti. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Bildiğin Gibi Değil” layık görüldü. Ödülü kazanan filmi jüri üyelerinden Merve Dizdar açıkladı.

En İyi Yönetmen ödülünü, “Tereddüt Çizgisi” filmiyle Selman Nacar kazandı.

43. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

ULUSLARARASI YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film (Şakir Eczacıbaşı anısına)
Sonsuza Dek / Nazavzhdy-Nazavzhdy / Forever-Forever / Anna Buryachkova (Ukrayna, Hollanda)

Jüri Özel Ödülü
Tatlı Rüyalar / Sweet Dreams / Ena Sendijarevic (Hollanda, Fransa, Endonezya, İsveç)

GENÇ USTA ÖDÜLÜ

İstif / Hoard / Luna Carmoon (İngiltere)

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film
Eksi Bir / Ömer Ferhat Özmen

Mansiyon
Zarafet ve Şiddet Arasında / Şirin Bahar Demirel

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ
Büyük Kuşatma / Sinan Kesova

Mansiyon
Başlangıçlar / Ozan Yoleri

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

En İyi Belgesel
Dargeçit / Berke Baş

Mansiyon
Domates Biber Depresyon / Aybüke Avcı

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma
Sonsuza Dek / Nazavzhdy-Nazavzhdy / Forever-Forever / Anna Buryachkova (Ukrayna, Hollanda)

Ulusal Yarışma
Tereddüt Çizgisi / Selman Nacar

Ulusal Kısa Film Yarışması
Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi

ULUSAL YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film
Yurt / Nehir Tuna

Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü (Onat Kutlar anısına)
Bildiğin Gibi Değil / Not What You Think / Vuslat Saraçoğlu

En İyi Yönetmen
Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Senaryo
Vuslat Saraçoğlu (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Kadın Oyuncu
Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Erkek Oyuncu
Alican Yücesoy & Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Görüntü Yönetmeni
Florent Herry (Yurt)

En İyi Özgün Müzik
Doğan Duru (Son Hasat)

En İyi Kurgu
Naim Kanat (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Sanat Yönetmeni
Nadide Argun van Uden (Beraber)

(AÖ)

43. İstanbul Film Festivali
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