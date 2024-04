43. İstanbul Film Festivali Ödülleri verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni Atlas 1948’de yapıldı. Festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarıştı.

Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği “Yurt” kazandı. Ödülü jüri başkanı yönetmen Aslı Özge takdim etti. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Bildiğin Gibi Değil” layık görüldü. Ödülü kazanan filmi jüri üyelerinden Merve Dizdar açıkladı.

En İyi Yönetmen ödülünü, “Tereddüt Çizgisi” filmiyle Selman Nacar kazandı.

43. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

ULUSLARARASI YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film (Şakir Eczacıbaşı anısına)

Sonsuza Dek / Nazavzhdy-Nazavzhdy / Forever-Forever / Anna Buryachkova (Ukrayna, Hollanda)

Jüri Özel Ödülü

Tatlı Rüyalar / Sweet Dreams / Ena Sendijarevic (Hollanda, Fransa, Endonezya, İsveç)

GENÇ USTA ÖDÜLÜ

İstif / Hoard / Luna Carmoon (İngiltere)

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Kısa Film

Eksi Bir / Ömer Ferhat Özmen

Mansiyon

Zarafet ve Şiddet Arasında / Şirin Bahar Demirel

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

Büyük Kuşatma / Sinan Kesova

Mansiyon

Başlangıçlar / Ozan Yoleri

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

En İyi Belgesel

Dargeçit / Berke Baş

Mansiyon

Domates Biber Depresyon / Aybüke Avcı

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma

Sonsuza Dek / Nazavzhdy-Nazavzhdy / Forever-Forever / Anna Buryachkova (Ukrayna, Hollanda)

Ulusal Yarışma

Tereddüt Çizgisi / Selman Nacar

Ulusal Kısa Film Yarışması

Beyaz Dağın Çocukları / Yalçın Çiftçi

ULUSAL YARIŞMA

Altın Lale En İyi Film

Yurt / Nehir Tuna

Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü (Onat Kutlar anısına)

Bildiğin Gibi Değil / Not What You Think / Vuslat Saraçoğlu

En İyi Yönetmen

Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Senaryo

Vuslat Saraçoğlu (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Kadın Oyuncu

Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi)

En İyi Erkek Oyuncu

Alican Yücesoy & Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Görüntü Yönetmeni

Florent Herry (Yurt)

En İyi Özgün Müzik

Doğan Duru (Son Hasat)

En İyi Kurgu

Naim Kanat (Bildiğin Gibi Değil)

En İyi Sanat Yönetmeni

Nadide Argun van Uden (Beraber)

