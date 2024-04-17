43. İstanbul Film Festivali başladı: "Festival Beyoğlu'nu hiç bırakmadı"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) bu yıl 43. Kız düzenlediği İstanbul Film Festivali, dün akşam (16 Nisan) Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Yeni belediye başkanları da törene katıldı

Tuğrul Tülek’in sunuculuğunu yaptığı 43. İstanbul Film Festivali açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra yönetmen, yapımcı, oyuncu ve sinema emekçileri katıldı.

Açılışta ilk olarak 2024 Sinema Onur Ödülleri takdim edildi.

Festival Direktörü Kerem Ayan yaptığı konuşmada 43 yıl önce festivalde ilk filmin Şişli'deki Konak Sineması'nda, ikinci filmin ise Beyoğlu'ndaki Emek Sineması'nda gösterildiğini belirterek İstanbul Film Festivali'nin Beyoğlu ile anıldığını belirtti.

"Beyoğlu'nu bırakmadık"

Ayan, "Beyoğlu’nda yer alan pek çok sinemada İstanbul Film Festivali gerçekleşti. Emek, Rüya, , Melek, Lale, Alkazar, Atlas… Çoğu ne yazık ki artık yok. Festival olarak uzun süredir Beyoğlu’ndayız. Filmlere sarılalım. Sinema ve Beyoğlu birbirine çok yakışan ikili. Beyoğlu bitti denilen zamanlarda da buradan çıkmadık. Beyoğlu’na gittikçe unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Şu an aramızda Beyoğlu Belediye Başkanı ve Şişli Belediye Başkanı da var. Onlarla birlikte daha iyi şeyler yapacağız, festivalimizi daha iyi yerlere götüreceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından yeni belediye başkanları alkışlar eşliğinde salonu selamladı.

"O filmler çok zor şartlarda çekildi"

Gecede ilk Sinema Onur Ödülü, toplumsal meselelere değinen, kadın hikâyelerinin işlendiği filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Meral Orhonsay’a sunuldu. Yılmaz Güney’in Cannes'da Altın Palmiye kazanan “Yol”, Yavuz Özkan’ın “Maden” filmleri de dahil olmak üzere 60’ı aşkın sinema filminde rol alan ve kariyeri boyunca birçok ödüle değer görülen Orhonsay’a ödülünü festival direktörü Kerem Ayan takdim etti.

Orhonsay, birlikte çalıştığı ve şu an hayatta olmayan yönetmenleri andı ve “Ve ayrıca sette kamera arkasında çalışan sinema emekçisi arkadaşları da selamlıyorum. Çünkü o filmler çok zor şartlarda çekildi” dedi.

Bu yılın ikinci Sinema Onur Ödülü, yıllardır sinema sektörüne farklı alanlarda katkıda bulunmuş çok yönlü bir kültür insanı olan Engin Ayça’ya sunuldu. Çeşitli belgesel film ve kültür programlarının yönetmenliğini üstlenen, “Bez Bebek”, “Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu” gibi kurmaca filmlerin yanı sıra birçok belgesele imza atan, ayrıca uzun yıllar verdiği üniversite dersleriyle sinemacıların yetişmesine de katkıda bulunan Ayça’ya ödülünü görüntü yönetmeni Çetin Tunca takdim etti.

Ayça ise "Anneme, babama, sinemada çalışmalarıma katkı sağlayan herkese, tüm arkadaşlara ve önemlisi dostum, hayat arkadaşım Gülsen Tuncer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin açılış filmi, Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Richard Linklater’ın aksiyon komedi türündeki yeni filmi "Hit Man" oldu.

Festivalde dünya sinemasının yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan bir program izleyicileri bekliyor. 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de festival programında yer alıyor.

(AÖ)