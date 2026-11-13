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YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 09:10 13 Kasım 2026 09:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 09:15 13 Kasım 2026 09:15
Okuma Okuma:  1 dakika

42 ilde ‘kişisel veri’ operasyonu: 79 kişi gözaltında

Polis, ele geçirilen verilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını tespit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
42 ilde ‘kişisel veri’ operasyonu: 79 kişi gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada polis, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi ve satışa sunulmasına yönelik 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığı ve belirli ücretler karşılığında satışa sunulduğu iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Ele geçirilen kişisel bilgilerin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylar da dahil olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı tespit etti.

Ayrıca, banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılarak alışverişlerde kullanıldığını, ele geçirilen kişisel veriler aracılığıyla sosyal medya hesaplarına ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlanmaya çalışıldığını belirledi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere İstanbul merkezli 42 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 79 şüpheli, emniyete götürüldü.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kişisel veriler
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