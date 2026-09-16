419 hesaba parça parça engel: LGBTİ+'larla başlayan yasaklar gazeteciler ve kadın örgütlerine uzandı

Türkiye’de sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri yeni bir dalgayla gazetecilere, kadın örgütlerine, haber kuruluşlarına ve siyasi yapılara doğru genişledi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb çalışmasına göre 16 Eylül’de erişim engeli getirilen hesaplar arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi üyesi ve gazeteci İrfan Değirmenci, gazeteci Şirin Payzın, soL Haber, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Kadın Koalisyonu ve gazeteci Fırat Fıstık da yer alıyor.

Hesaplar henüz X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmış değil.

Artı Gerçek'i n haberine göre, son listede ayrıca Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgün Emre Koç, Yiğit Karaahmet, Can Irmak Özinanır, Altyazı Fasikül: Özgür Sinema, Gençlik Örgütleri Forumu, Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Sosyalist Lubunya Hareketi, Sinan Akyol, Pride, Gayety, Frank Mugisha ve başka aktivist ve kullanıcıların hesapları yer alıyor.

419 hesaba erişim engeli

Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında 419 sosyal medya hesabı ile bir bağlantıya erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Başsavcılık, sosyal medya platformlarında “müstehcen içerik” bulunduğu değerlendirilen hesapların tespit edildiğini ve çalışmanın “aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismardan koruma” amacıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Ancak kamuoyuna açıklanan son erişim engeli listesinde gazetecilerin, haber kuruluşlarının, kadın örgütlerinin ve siyasi yapıların da bulunması, erişim engellerinin kapsamının yalnızca "aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismardan koruma” gerekçesiyle sınırlanmadığını da gösteriyor.

16 Eylül’de İFÖD tarafından duyurulan son hesap grubunun, Başsavcılığın açıkladığı 419 hesabın tamamı içindeki kesin konumu ve engelleme kararlarının hangi sulh ceza hâkimliği ile hangi dosya numarası üzerinden verildiği de şu ana kadar kamuya açıklanmadı.

Egelleme zinciri 12 Eylül’de başladı

Son kararlar, dört gündür devam eden erişim engeli zincirinin yeni halkasını oluşturuyor.

Uygulama 12 Eylül’de Kaos GL, Velvele ve çok sayıda LGBTİ+ örgütü, aktivist ve hak savunucusunun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesiyle başladı.

13 Eylül’de dalga üniversitelere yayıldı. Aralarında çok sayıda üniversitenin LGBTİ+ ve toplumsal cinsiyet topluluğunun bulunduğu 32 X hesabı daha erişime engellendi.

Evrensel, Af Örgütü, Barış Akademisyenleriyle sürdü

Engellemelerin kapsamı 14 Eylül’de Evrensel gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Ali İsmail Korkmaz Vakfı, HAK İnisiyatifi, Adalet İçin Hukukçular, UMUT-SEN, gazeteciler Özlem Akarsu Çelik ve Fırat Fıstık ile başka kişi ve kuruluşların X ve Instagram hesaplarıyla genişledi.

12 Eylül’de LGBTİ+ örgütleri ve aktivistlerle "aileyi koruma" adına başlatılan erişim engelleri iki gün içinde bağımsız basın, insan hakları örgütleri, akademisyenler, sendikal yapılar ve hukuk örgütlerine; 16 Eylül’de ise gazeteciler, kadın örgütleri, siyasi hareketler ve yeni sivil toplum hesaplarına doğru genişledi.

Dört günde genişleyen liste Erişim engelleri zinciri şu sırayla genişledi: ► 12 Eylül: LGBTİ+ örgütleri, yayınlar, aktivistler ve hak savunucuları. ► 13 Eylül: Üniversitelerdeki LGBTİ+ ve toplumsal cinsiyet toplulukları; 32 X hesabı. ► 14 Eylül: Evrensel, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri, MLSA, Ali İsmail Korkmaz Vakfı, gazeteciler ve emek-hak örgütleri. ► 16 Eylül: İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, soL Haber, Kadın Koalisyonu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Gençlik Örgütleri Forumu, SEP, DSİP ve başka gazeteci, aktivist ve kuruluşlar. Aynı gün Başsavcılık toplam 419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

(AEK)