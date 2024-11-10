41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda son gün

Bu yıl "Çocukluk Şenliktir!" temasıyla düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gün etkinlikleriyle ziyaretçilerine veda ediyor.

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle organize edilen fuar, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve okurlara, yazarlara, yayınevlerine buluşma imkânı sundu.

Fuarın onur konuğu ülkesi Azerbaycan, onur yazarı ise çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında, Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer gibi uluslararası yazarlar da yer aldı; yazarlar, yayınevlerinin stantlarında ve imza salonlarında okurlarıyla buluştu.

AA'nın haberine göre, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kırk Şehir" adlı kitabını Dünya Şehircilik Günü'ne özel olarak Esenler Belediyesi standında imzaladı.

İZ Yayıncılık standında okurlarıyla buluşan yazar Halil İbrahim İzgi, TÜYAP’ın Türkiye'nin en önemli kitap fuarı olduğunu belirtti. "Yazarlar ve okurlar, yayınevleri ve kitapseverler burada bir araya geliyor. Kitap fuarları, okurların birçok yazara ve kitaba indirimli fiyatlarla ulaşmasını sağlıyor" diyen İzgi, TÜYAP'ın yayıncılık dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İzgi, TÜYAP’ın sadece kitaplar için değil, yayıncılık kültürünün gelişmesi açısından da değerli bir platform olduğunu ekleyerek, "Fuarlar, yazar ve okur için yeni bakış açıları sunuyor. TÜYAP'ta bir okur ve yazar olarak bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün saat 20.00'de sona erecek.

(EMK)