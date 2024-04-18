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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 08:39
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 08:40
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41 ilde operasyon: 856 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda 268 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
41 ilde operasyon: 856 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini" belirtti.

Operasyon düzenlenen iller şöyle: Antep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Urfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük.

(AS)

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