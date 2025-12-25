400 jinên navdar li dijî dervekirina Zahra Tabariyê bang li Îranê kirin

Endezyar û aktîvîst ZehraTabarî(67) di Cotmehê de bi sedema ku pankarta “Jin Berxwedan Azadî” vekiribû, hatibû girtin.
Komeleya ji Qurbaniyên Komkujiya 1988an re Edalet, ji serokomarê Ekvadorê, serokên welatên wek; Finlandiya, Peru, Polonya û Ukrayna re name nivîsandin.
400 jinên pêşeng û aktîvîstên ku îmze avêtin nameyê xwestin hikûmeta Tahranê, Zehra Tamariyê berdin. Jinan xweztin endezyara Îranî û aktîvîst Zahra Tabarî bang li hikûmeta Tahranê kirin.
Jinan destnîşan kirin ku Zehra Tabarî ya 67 salî ku di cotmehê de hat girtin piştî darizandina 10 deqîqeyan rastî cezayê mirinê hatiye.
Jinan da zanîn ku darazê bi hinceta Tabarî di bankartê de “Jin Berxwedan û Azadî” nivîsadiye bi cezayê darvekirinê re rû bi rû ye û xwestin Zahra Zabarî serbest bê berdan.
Li gorî nûçeyên Reûtersê di salekê de 40 jin ji aliyê rejîma Îranê ve hatin darvekirin.
(AY)