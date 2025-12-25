TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 25.12.2025 08:48 25 Kanûn 2025 08:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.12.2025 08:58 25 Kanûn 2025 08:58
Xwendin Xwendin:  1 xulek

400 jinên navdar li dijî dervekirina Zahra Tabariyê bang li Îranê kirin

Xelatgirên Nobelê jî di nav de 400 jinên pêşeng ji bo endezyar û aktîvîst Zehra Tabariyê bang li rejîma Tehranê kirin û xwestin Zahra Tabarî serbest bibe. Tabarî bi sedema ku pankarta “Jin Berxwedan Azadî” vekiribû, hatibû girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
400 jinên navdar li dijî dervekirina Zahra Tabariyê bang li Îranê kirin

Endezyar û aktîvîst ZehraTabarî(67) di Cotmehê de bi sedema ku pankarta “Jin Berxwedan Azadî” vekiribû, hatibû girtin.

Komeleya ji Qurbaniyên Komkujiya 1988an re Edalet, ji serokomarê Ekvadorê, serokên welatên wek; Finlandiya, Peru, Polonya û Ukrayna re name nivîsandin.

400 jinên pêşeng û aktîvîstên ku îmze avêtin nameyê xwestin hikûmeta Tahranê, Zehra Tamariyê berdin. Jinan xweztin endezyara Îranî û aktîvîst Zahra Tabarî bang li hikûmeta Tahranê kirin.

Jinan destnîşan kirin ku Zehra Tabarî ya 67 salî ku di cotmehê de hat girtin piştî darizandina 10 deqîqeyan rastî cezayê mirinê hatiye.

Jinan da zanîn ku darazê bi hinceta Tabarî di bankartê de “Jin Berxwedan û Azadî” nivîsadiye bi cezayê darvekirinê re rû bi rû ye û xwestin Zahra Zabarî serbest bê berdan.

Li gorî nûçeyên Reûtersê di salekê de 40 jin ji aliyê rejîma Îranê ve hatin darvekirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îran cezayê darvekirinê zehra tamarî Zahra Tamari
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê