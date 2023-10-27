40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açılıyor

Türkiye Yayıncılar Birliği ve TÜYAP Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenecek İstanbul Kitap Fuarı’nın bu seneki teması, Cumhuriyetin 100. yılına özel “Yaşasın Cumhuriyet” olarak belirlendi.

28 Ekim Cumartesi günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak olan kitap fuarda öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilerden giriş ücreti alınmayacak.

5 Kasım’da sona erecek olan fuarın onur yazarı ise Nermin Abadan Unat.



Fuar teması kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Fahri Aral, Müge Sökmen, Metin Celal ve Nedret İşli’nin konuşmacı olacakları “Yayıncılığımızın 100 Yılı” ve 4 Kasım 2023 Cumartesi günü Prof. Dr. Necdet Neydim, Mine Soysal ve Doğan Gündüz’ün konuşmacı olacakları “Cumhuriyet’in 100. Yılında Çocuk ve Gençlik Edebiyatımız” başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

PROF. NERMİN ABADAN UNAT "Erkek Milletinin Neden Cinayet İşlediği Araştırılmalı"

Ayrıntı Yayınları: Katılmıyoruz

Öte yandan, Ayrıntı Yayınları ve Agora Kitaplığı, bu sene İstanbul Tüyap Kitap Fuarı'na katılmayacağını duyurdu. Ayrıntı Yayınları, konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle dedi:

“Tüyap’ın Taksim’de düzenlediği kitap fuarı yıllarından Beylikdüzü’ne evrilen bu süreç ne yazık ki yayıncıyı ve okuru gözeten bir anlayıştan uzaklaştı. Salt fuarı düzenleyenlerin kazancına odaklanmış bir yapı haline geldi. Her yıl sıkıntılarımızı paylaşmamıza rağmen yayıncılık adına olumlu bir değişim sağlanamadı.”



İstanbul Kitap Fuarı’nda düzenlenecek etkinliklerin ve katılımcıların listesi için tıklayın. (TY)