4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali 12-20 Kasım’da

Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

İBB Kültür tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası bir boyut kazanan 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, çocuk haklarının çocuklar, ebeveynler, eğitimciler ve tüm yetişkinler tarafından bilinmesini sağlamayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesi olan Ayrım Gözetmeme, Çocuğun Yüksek Yararı, Yaşama ve Gelişme Hakkı ile Katılım Hakkı maddelerini temel alan festivalin programı, İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu’nun da önerileri alınarak belirlendi.

12-20 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, farklı yaş gruplarından çocuklara ve ailelerine etkinlik programları sunacak.

Yaratıcı drama, dans, yaratıcı yazarlık, resim, ekolojik oyun, kolaj gibi çeşitli disiplinlerde atölyelerin düzenleneceği festivalde tiyatro oyunları, film gösterimleri, Karagöz oyunu, masal anlatımları, çocuk şarkıları konserleri ve geziler de gerçekleşecek.

İşaret dili ve Braille alfabesi atölyelerin yanı sıra farklı gelişim gösteren çocukları kapsayan atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamındaki çocuk hakları odaklı etkinlikler, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukları ağırlarken, hava koşullarına bağlı olarak Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Çekmeköy’de belirli noktalarda sokak etkinlikleri de düzenlenecek.

Cumhuriyet Tırı ise Esenyurt, Çatalca ve Silivri’de bölge halkıyla buluşacak. 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 20 Kasım Çarşamba akşamı, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde çocukların sahne alacağı özel bir kapanış etkinliği ile sona erecek.

Biletler ücretsiz

İBB Kültür’ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. Etkinliklerin ücretsiz biletleri ise, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

(EMK)