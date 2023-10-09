4 tecavüz zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

*Bu haberde, sözü edilen raporlar ve adli mercilere başvuru tutanakları tarafımızda mevcut. *Kadının darp edildiğine dair detaylı anlatımlarına özellikle yer vermedik.

Çorum’da yaşayan S.G., iddiasına göre ayrılmak istediği sevgilisi A.K. ve A.K.’nin üç arkadaşı M.A., H.C.Ş. ve M.S.’nin kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. Suç duyurusu yaptı.

S.G.’nin tutanaklara da yansıyan beyanına göre olay günü (15 Mayıs) ayrılmak istediği sevgilisi A.K. kendisini aradı.

Telefonda S.G.’ye alkollü ve kötü durumda olduğunu söyledi, M.S.’nin bağ evine gelerek kendisini almasını ve eve bırakmasını istedi.

A.K.’nin ısrarı üzerine bağ evine gitmeye karar veren S.G.’yi A.K. ile ortak arkadaşları olan M.A. aldı ve bağ evine götürdü.

Bağ evinde vardığında A.K.’nin H.C.Ş ve M.S. ile birlikte içki içtiğini gören S.G., A.K.’ye “Madem bunlar vardı, onlar seni eve götürseydi, beni niye zorla çağırdın” dediğini söyledi.

“Yaşatmam seni”

S.G.’nin aktarımına göre A.K., “Asıl mesele bu değil, benden neden ayrılmak istiyorsun onu konuşalım” dedi.

Konuşmalar sırasında A.K.’nin “Yaşatmam, öldürürüm seni. Kimseye yar etmem; evini, arabanı yakarım” sözleri üzerine canının sıkıldığını söyleyen S.G. içki içmeye başladı.

Sonrasında A.K., S.G.’yi darp etti. Yine S.G.’nin ifadesine göre ardından bağ evinde bulunan diğer kişiler H.C.Ş., M.S. ve M.A. da “Abimizin sözünün dışına nasıl çıkarsın, peşini bırakmaz, abimizden ayrılamazsın" diyerek S.G.’yi darp etti.

“Birilerine anlatırsan öldürürüz”

S.G., A.K.’nin kendisini eve bıraktığını ve “Olayı birilerine anlatırsan seni burada yaşatmayız, öldürürüz” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Aktarımına göre S.G. üç gün boyunca korkudan şikayetçi olamadı. Üç günün sonunda İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti. Şikayet ardından ifadelerini alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Deliller karartıldı”

S.G. bağ evindeki kan lekelerinin silinerek delillerin karartılmaya çalışıldığını şöyle anlattı:

“Ben oradayken benim gözümün önünde izleri kamufle ettiler. Olay yeri inceleme ilk gittiğinde delil bulamamış. Savcı bana 'yalan söylüyorsun, parmak izin bile yok’ diye bağırdı. Ben de ‘olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte bağ evine gitmek istediğimi, delilleri göstereceğimi’ söyledim. Tam temizleyemedikleri için bazı yerlerde kan izleri kalmış, benim kanımla uyuştu o kan örneği.”

“Uzatma adam zaten çok ceza alacak”

Delillerin toplanması sırasında jandarmanın delillerin tamamını almadığını iddia eden S.G. şunları söyledi:

“Evde peçeteler vardı, ilişki peçeteleri. ‘Onları alın’ dedim komutana ama tamamını almadılar. Bana ‘uzatma, adam zaten çok ceza alacak’ dediler. Düşünün, komutanlar bile tecavüzcüyü kayırıyor.”

“Can güvenliğim yok”

S.G. yaşanan olaylardan dolayı çok tedirgin olduğunu, sokakta yürüyemez olduğunu anlattı:

“Ben intihar etme aşamasına geldim çünkü adli kontrolle hala dışarıda serbest geziyorlar, tutuklanmadılar.”

“Bana “müebbet mi bağlattın, idam cezası mı aldırdın, hadım mı ettirdin, serbest geziyoruz” diyorlar şu an bile. Hala her yerde takip ediliyorum. Elektronik kelepçe talebim onaylanmadı.”

“Barodan talep ettiğim avukat ‘artık davaya bakmayacağını’ söyledi bana. A.K.’nin çevresi çok geniş, nereye gitsem ona haber gidiyor. Çok tedirginim, bu olaylardan dolayı kimse bana iş vermiyor. Toplum tarafından ‘kötü kadın’ etiketi ile dışlanıyorum.”

Erkek Şiddeti Çetelesi

SEVDA ALANKUŞ YAZDI 2010-2013 Erkek Şiddeti Çeteleleri ve Düşündürdükleri

(ZA/EMK/HA)