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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:50
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 11:54
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4. Moskova Kürt Film Festivali'nin programı açıklandı

18-22 Eylül tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan festivalin programında 12 ülkeden filmler yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
4. Moskova Kürt Film Festivali'nin programı açıklandı
İranlı Kürt yönetmen Adnan Zandi'nin "Habibullah" filminden bir kare.

Rusya’nın başkenti Moskova'da 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Moskova Kürt Film Festivali, yarışma programlarının katılımcılarını açıkladı.

Festivalin Uzun Metraj Film Yarışması'nda yedi, Belgesel Yarışması'nda sekiz, Kısa Film Bölümü'nde ise 14 uzun metraj ve dokuz belgesel film yer alıyor.

Bu yıl, festivalin odak noktası kültürlerarası diyalog ve Rusya ile işbirliği olacak.

Geçmiş yılların geleneklerini sürdüren festival, kültürel alışveriş kapsamında Kürt sinemasının önemli örneklerini sergilemek üzere dünyanın dört bir yanından film yapımcılarını ve sinemaseverleri bir araya getiriyor.

12 ülkeden seçki

Programda Irak, Türkiye, İran, Fransa, Suriye, Kanada, Hollanda gibi 12 ülkeden filmler yer alıyor.

Festivalin odaklarından biri de Êzidîler. Bu tercih, festivalin görsel tasarımlarına yansıdı ve bu yılın afişinin sembolü tavus kuşu tüyü oldu.

Uzun Metraj Film Yarışması'nda, savaşın ardından Musul'un kalıntıları arasında yapılan bir gezinti niteliğinde olan deneysel film "Mosul, My Home", "Transient Happiness", Irak-İran savaşı sırasında Halepçe kasabasına yapılan gaz saldırısını konu alan gerçek olaylara dayalı tarihi drama "1988", Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra evine dönmeye çalışan bir kahramanın trajik destanı "The Horse" ve savaşın parçaladığı Irak'ta ciddi bir sakatlığa rağmen futbola olan tutkusu azalmayan bir futbolcunun hikâyesinin anlatıldığı"Baghdad Messi" filmleri yer alıyor.

Programda ayrıca göçü konu edinen "Mahsa Laughed" ve 25 yıl önce yasaklanmış bir oyunu yeniden sahnelemeye çalışan Kürt tiyatro oyuncularının hikâyesini anlatan "Good Day" filmleri var.

Kısa belgesellerin ve uzun metraj filmlerin çoğu Kürt kadınların politik, sosyal ve kültürel statüleri ile onlara karşı işlenen suçlara odaklanıyor.

Festival gösterimleri Moskova'daki sinemalarda gerçekleştirilecek. Tüm filmler orijinal dilinde Rusça altyazılı olarak gösterilecek.

Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

Kürt sineması Moskova Kürt Film Festivali film festivalleri
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ilgili haberler
Düsseldorf Kürt Film Festivali başlıyor
15 Nisan 2024
/haber/dusseldorf-kurt-film-festivali-basliyor-294224
Zagros Film Festivali başladı
1 Mart 2024
/haber/zagros-film-festivali-basladi-292599
New York Kürt Film Festivali başlıyor
16 Ekim 2023
/haber/new-york-kurt-film-festivali-basliyor-286387
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