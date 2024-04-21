4 milyon dolarlık yeni bina ve makam odası

2014 yılından bu yana AKP’li Başkan Mehmet Çerçi’nin yönettiği ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen Manisa Yunusemre Belediyesi’nin yeni binası ile başkanlık makam odasındaki 4 milyon dolara mal olduğu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtları ile ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; yeni bina ve makam odası için 2021’de 34 milyon 980 bin lira yani o günkü kur ile 4 milyon dolara ihale yapıldı. Bina 2023’de tamamlanıp teslim alındı. Başkan Çerçi makam odasını altın varaklı mobilya ve süslemelerle döşetti.

1.3 milyon liralık oyma kapı yaptırıldı

Yunusemre Belediyesi'nin, AKP döneminde yaptığı harcamalar dikkat çekti. Belediye, 2023’deki Yuntdağ Yağlı Güreş Festivaline 1 milyon 365 bin TL harcadı. Gençlik Kültür Merkezi ve Meydan Düzenlemesi 2022’de 57 milyon 760 bin liraya mal oldu. Ahşap İslami Eserler Müzesi’ne alınan el oyması ahşap kapıya 2023’de 1 milyon 395 bin lira ödendi. Yunusemre Millet Çarşısına ise 2018’de 20 milyon 900 bin TL harcandı.

Yunusemre Belediyesi'ni 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Musa Semih Balaban yüzde 46.10 oy oranıyla kazandı. Önceki dönem belediye başkanı olan ve AKP'den aday olan Mustafa Çerçi ise, yüzde 32.03 oy oranında kaldı.

(AD)