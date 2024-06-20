4 kentte orman yangını

Uşak’ta kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale sürüyor.

Yangına 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Tahliye edilenler evine döndü

Tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hanenin sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü.

Akbulak köyü yakınlarında, dün tarım arazileri ile ormanlık alanda yangın çıkmış, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Valilikten açıklama

Uşak Vali Vekili Önder Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirtti:

“Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili arazileri ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alındı, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde büyüdü.”

İzmir

İzmir'in Karaburun ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesinde Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Balıkesir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplükte başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

(AS)