4 kadının çalıştığı Nazimiye Belediyesi’nde kadınların tamamı işten çıkarıldı

Dersim’e bağlı Nazimiye Belediyesi’nde iki buçuk yıldır çalışan 15 belediye işçisi, yerel seçimden bir ay önce işe girmiş gibi düzenlenen tebligatlarla 12 Temmuz’da işten çıkarıldı. Bunun üzerine DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi işçiler belediye önünde direnişe geçtiler. Hala belediye önünde direnişlerini sürdürüyorlar.

"Seçimden bir ay önce işe alınmış gibi gösterildik"

Kadın İşçi’den Rahime Kavrar’a konuşan işten çıkarılan işçilerden Nihal Uz yaşananları anlattı.

Nihal uz, şöyle dedi:

“Biz 2022’nin Mart’ın 16’sında biz işe girdik. Yani yaklaşık iki buçuk yıldır çalışıyoruz. İlk başlarda başkan değişti. Zaten yeni başkan da CHP’den, eski giden de CHP’dendi. Biz dışarıdan duyum alıyorduk. ‘Sizi çıkaracaklar, niye çalışıyorsunuz’ gibilerinden. Bununla ilgili toplantılar yaptı başkan. ‘Ben kesinlikle kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım. İşinize bakın’ dedi. ‘Dışarıdaki söylentileri dinlemeyin.’ Biz de işimize bakıyorduk. Biz otelde çalışıyorduk, üç arkadaş. Bir arkadaşı tutup, iki kişiyi, bizi çağırdılar aşağıdan ve bize tebligatları verdiler. ‘Yarından itibaren işe gelmeyecekseniz, iş haklarınız fethedildi’ diye. Bize verdikleri tebligatta biz sanki seçimden bir ay önce işe alınmışız gibi gösterildik.”

“Kadın işçiyi çıkaracağını kadının erkek kardeşine söylemiş”

“Bu arada kadınlarla çalışmak istemediğini de kadın işçilere değil, kadın işçilerin erkek akrabalarına söylemiş. “Biz dört bayandık. Dördümüzü de çıkardı. ‘Bayanlarla çalışmak istemiyorum’ dedi. Benim kardeşimi çağırmış. Benimle birebir görüşmedi kesinlikle. Kardeşimle konuşmuş. Kardeşimin ismi de Nihat. ‘Nihat’cığım, senin ablanı da çıkaracağım işten.’ O da sormuş, ‘neden, ablam işini hakkıyla yapan bir insan.’ ‘Ben bayanlarla çalışmak istemiyorum’ demiş. Bunu birebir kardeşime söylemiş.”

Belediyede çalışan dört kadın işçiden üçü belediye idari binasında, Nihal de konukevinde çalışıyormuş.

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(EMK)