4 gazeteci için 14 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi ile Barış Pehlivan tarafından yapılan telefon görüşmesinin kaydedilmesi ve yayınlanması nedeniyle açılan soruşturmada iddianame hazırlandı.

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Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması

Savcı iddianamede Barış Pehlivan'ın yaptığı telefon görüşmesinin Kürşat Oğuz tarafından kaydedildiğini, ardından Suat Toktaş tarafından Seda Selek'in sunuculuğunu yaptığı programda yayınlandığı anlattı. İddianamede gazetecilerin, müştekinin rızasının olmadığını bildikleri öne sürüldü.

Savcılık Barış Pehlivan ve Hakan Kürşat Oğuz'un görüşmeyi kayda almaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 133/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.

TCK 133/1 Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

19 gündür cezaevinde olan Halk TV Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ile Serhan Asker ve Seda Selek'in 4 yıldan 9 yıla kadar hapisleri talep edildi. Ses kaydını başkaları ile paylaşıp yayınlanması nedeniyle ise Barış Pehlivan, Seda Selek, Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş'ın TCK 133/3 maddesi uyarınca cezalandırılmaları istendi.

TCK 133/3 Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede istenen talepler arasında "şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına, TCK 53. maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, 5271 sayılı CMK'nın 325. maddesi gereğince sebep olduğu yargılama giderlerinin şüphelilerden tahsiline ve şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta kaldığı sürenin verilecek cezadan mahbusuna karar verildi." ifadeleri yer aldı.

(Mİ)