4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali başlıyor

Bilim kurgu ve fantastik sinemanın Türkiye’deki en önemli buluşmalarından biri haline gelen 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül–3 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından düzenlenen festivalin merkezi Alan Kadıköy olacak. Gösterimler ayrıca Biletinial Torun Center Sinemaları’nda da izlenebilecek.

Festivalin açılış günü dopdolu bir programla başlayacak. Saat 16.00’da “The Passage”, “Doesn’t Matter”, “Blue Rabbit” ve “The Consultant” filmleri ile yarışma dışı “Wayne's Legacy Unleashed: The Flash's Ring” kısa film seçkisi izleyiciyle buluşacak. Aynı saatlerde düzenlenecek “Dijital Teknolojiler & Yaratıcılık” söyleşisinde Murat Fırat ve Devrim Kunter, Atilla Erkmen moderatörlüğünde dijitalleşme ve yaratıcılığın kesişim noktalarını tartışacak.

Uzun metraj seçkisi ise saat 17.00’de “Tehlikeli Bölge” ile perdede olacak. Gösterimin ardından yönetmenler Ramazan Ekmekçi ve Serkan Semiz, Gizem Ertürk moderatörlüğünde seyirciyle buluşacak. Aynı saatlerde “AI & Sinema” başlıklı söyleşide Deniz Türkeri ve Amon Blaze, yapay zekânın sinema üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

"Bilim kurgu yalnızca hayal değil, aynı zamanda geleceğe hazırlık"

Bu yıl festivalde ilk kez “En İyi Yapay Zeka Kısa Filmi” kategorisi oluşturuldu. 18.30’daki “Kısalar II” seçkisinde yapay zekâ ile üretilmiş kısa filmler seyirciyle buluşacak.

Festival Direktörü Filiz Dağ, bu yeniliği şöyle değerlendirdi: “Yapay zekâ temalı kısa filmler çeşitlilik ve yaratıcılık açısından yeni ufuklar açtı. Önümüzdeki yıllarda bu alanda daha da fazla yapım göreceğimizin işaretini alıyoruz.”

Günün finali ise 19.30’da gösterilecek “Post Truth” filmi olacak. Gösterimin ardından yönetmen Alkan Avcıoğlu, moderatör İren Dicle Aytaç ile birlikte seyirciyle söyleşi gerçekleştirecek.

Festival yalnızca film gösterimleriyle sınırlı değil; teknoloji deneyim alanları, simülasyonlar ve metaverse etkinlikleriyle de izleyicilere farklı bir deneyim sunacak. Filiz Dağ, festivalin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Bilim kurgu yalnızca hayal değil, aynı zamanda geleceğe hazırlık. Amacımız gençleri bilime ve yaratıcılığa teşvik etmek, onlara umut aşılamak. Festivalin bilimsel bir kurul tarafından filmlerin içerik açısından da değerlendirilmesi bu açıdan önemli.”

Önümüzdeki yıl festivali İstanbul dışına taşımayı planladıklarını belirten Dağ, en az 10 şehirde eş zamanlı gösterimlerin hazırlık aşamasında olduğunu, ayrıca bir film ve bilim akademisi kurulacağını da duyurdu.

Türkiye’de alanında tek olan festival, tür sinemasına önemli bir katkıda bulunuyor. Bilim kurgu ve fantastik türdeki filmlere görünürlük kazandırıyor ve bu sayede özgün bir festival haline geliyor. Her sene üzerine koyarak ilerleyen festival, 4. yılında da sadece film festivali olmayı değil aynı zamanda bir deneyimi vadediyor. Festival ile ilgili yapılabilecek tek eleştiri kısa film gösterimleri sonrası yönetmenler ve film ekipleri ile bir söyleşi ve soru-cevap imkanının olmaması. Bunun da sonraki yıllarda festivale ekleneceğini düşünüyorum. Türkiye’de daha fazla bilim kurgu ve fantastik türlerde film üretildikçe festival de misyonunu gerçekleştirip büyüyecektir.

Ödül Töreni 3 Ekim’de metaverse evrende gerçekleşecek 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali hakkında detaylı bilgiye us3f.com adresinden ve festivalin resmi Instagram hesabından ulaşılabiliyor.

(DD/HA)