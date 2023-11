4 endamên ESPê hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Amedê hatiye destpêkirin de, polîsan danê vê sibehê li Amed û Bûrsayê bi ser gelek malan de girt.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, Cîgira Hevserokê Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP) Beycan Taşkiran, endama Meclîsa Jinên Sosyalîst (SKM) Satiye Ok û 2 kesên din hatin desteserkirin.

Kesên hatin desteserkirin birine Şaxa Têkoşîna Dijî Terorê (TEM) a Amedê.

ESPê têkildarî desteserkirinan li ser platforma medyaya civakî Xê daxuyanî daye û gotiye, “Polîsan bi ser mala ku Cîgira Hevserokê me yê Giştî Beycan Taşkiran, endama me ya Meclîsa Jinên Sosyalîst (SKM) Satiye Ok lê dimîne girtin. Lêgerîna li malê dewam dike. 3 endamên me hatin desteserkirin.”

(TY/AY)