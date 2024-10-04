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HAKLAR
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2024 10:51
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2024 11:02
2 dk Okuma

“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlamıyoruz”

Tüm dünyada kutlanan gün, AKP iktidarının sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesinin önünü açan yasa değişikliği nedeniyle bu yıl Türkiye’de kutlanmıyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlamıyoruz”
Fotoğraf: Caferağa Hayvan Dostları

Bugün, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü.

"Dünya Hayvanları Koruma Günü" olarak da bilinen günde, tüm dünyada hayvan haklarının savunulması ve hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesi adına farkındalık oluşturulması planlanıyor.

Türkiye’de ise AKP iktidarının hazırladığı ve sokakta yaşayan hayvanların, özellikle köpeklerin öldürülmesinin önünü açan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Temmuz 2024’te TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasa değişikliği Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren (2 Ağustos) Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sokakta yaşayan hayvanların topluca öldürüldüğü, zehirlendiği ve eziyet gördüğü haberleri geldi.

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“Mücadele günü”

Gün ve yasa değişikliği özelinde Türkiye’deki hayvan hakları savunucuları ve örgütleri, bugünü kutlamayacaklarına dair açıklama yaptı.

Hayvan hakları savunucuları bugün saat 12:00’da Ankara’da, Anayasa Mahkemesi önünde olacak.

Caferağa Hayvan Dostları: “Yasanın ardından ülkemizin dört bir yanında hayvanlara yönelik şiddet vakaları hızla arttı. Zehirleme, işkence ve toplu öldürme haberleri ne yazık ki artık her gün karşımıza çıkıyor. Bu durum, toplumda hayvanlara karşı şiddeti meşrulaştıran tehlikeli bir sürecin başladığının en acı kanıtı. Yasalarla koruma altına alınması gereken sokak hayvanları, tam tersine, hedef haline getirildi. Ayrıca, barınağı olmayan, olanakları yetersiz belediyeler bile son hızla sokaklardan köpekleri topluyor. Usulsüzce yapılan toplamalar nedeniyle ölenler olduğu gibi bazılarının akıbeti de belirsiz.

“Biz, bu katliam yasasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarının sesini duyurmak ve onların haklarını savunmak için, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü sadece bir farkındalık günü olarak değil, aynı zamanda bir mücadele günü olarak kabul ediyoruz. Hayvanların barınaklara kapatılarak sessizce ölüme terk edilmesine ve sokaklarda zehirlenmelerine izin vermeyeceğiz! Bu yasa, hayvan haklarını ve toplumsal adaleti hiçe saymaktadır. 4 Ekim’de tüm kamuoyuna çağrımızdır: Hayvan haklarını savunmak bir tercih değil, bir insanlık görevidir.”

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“Onlarca hayvan katledildi”

Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi: “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayamıyoruz! Hayvanların katledilmesine yönelik yasaların çıkarıldığı bir ülkede yaşamanın utancını hissediyoruz.”

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme KonFederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan: “Yasanın çıktığı günden bu yana onlarca hayvan katledildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını geciktirdiği her gün, yeni bir hayvan cinayeti demektir.” (TY)

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2 Ağustos 2024
Haber Yeri
İstanbul
4 ekim dünya hayvanlar günü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik
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