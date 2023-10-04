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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 17:04
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 18:43
2 dk Okuma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

4 Ekim 2023 gündeminden

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/04/4-ekim-2023-gundeminden.jpg

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül'de en az 42 kadını öldürdü.

Eylül'de en az 20 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler Eylül
ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ EYLÜL 2023
Erkekler Eylül'de 42 kadını öldürdü
4 Ekim 2023

Kobanî davasının 35. duruşma periyodunun 3. oturumu, Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

“Bu davada şüpheden savcı yararlanıyor”
KOBANÎ DAVASI
“Bu davada şüpheden savcı yararlanıyor”
4 Ekim 2023

Son on yılda körlerin hayatındaki en büyük gelişimin Be My Eyes uygulaması olduğunu söyleyen GETEM Direktörü Engin Yılmaz, "Engellilik bir farklılıktır. Yeter ki o farklılığı kapsayacak çözümler bulalım" diyor.

Hakan Fidan: PKK ve YPG
Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
4 Ekim 2023

Hakan Fidan, “Özellikle Irak ve Suriye’de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum” dedi.

Cumartesi Anneleri eylemine polis şiddeti bilirkişi raporunda
Cumartesi Anneleri eylemine polis şiddeti bilirkişi raporunda
4 Ekim 2023

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirmek istediği 700’üncü hafta eylemine katılmak için Beyoğlu’nda bulunan Hazzopulo Pasajı’nda bekleyen yurttaşlara polisin biber gazlı saldırısı sonucu çok sayıda kayıp yakını yaralandı.  Aydın Aydoğan’ın kolu kırıldı ve vücuduna çok sayıda plastik mermi sıkıldı. 

"Gözlerinizi görme engelli birine ödünç verin"
"Gözlerinizi görme engelli birine ödünç verin"
3 Ekim 2023

ABD'de ilk kez, uzayda oluşturduğu tehlikeli çöp ve kalıntılardan dolayı yayıncı bir firmaya para cezası kesildi.

ABD’li firmaya uzaya
ABD’li firmaya uzaya 'çöp bıraktığı' için ceza
4 Ekim 2023
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