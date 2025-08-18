ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 15:24
2 dk Okuma

4. Ayvalık Uluslararası Film Festivali eylülde başlıyor

Festival, uluslararası film festivallerinde ödül alan yapımların Türkiye’deki ilk gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
4. Ayvalık Uluslararası Film Festivali eylülde başlıyor
Cafer Panahi’nin "It Was Just an Accident" filminden bir kare.

Seyir Derneği tarafından bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16-21 Eylül tarihleri arasında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyirci ile buluşacak.

Festival, özellikle 78. Cannes Film Festivali’nde öne çıkan filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimlerine ev sahipliği yapması ile öne çıkıyor.

Festival, bu sene de yalnızca filmlerle değil, film gösterimleri sonrası gerçekleşecek söyleşi ve farklı temalardaki paneller ile izleyicilere zengin bir içerik sunmaya hazırlanıyor.

Uluslararası festivallerden beş film

Bu seneki Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönen Cafer Panahi’nin yüzleşme ve adalet temalı filmi It Was Just an Accident, festivalde öne çıkan yapımlardan biri. Panahi, İran hükümetinin yıllar sonra seyahat yasağını kaldırmasıyla festivale katılabilmesi ile dikkat çekmişti.

Mascha Schilinski’nin "Sound of Falling" filminden bir kare.

Cannes Jüri Ödülü’nü paylaşan Oliver Laxe imzalı Sirât ve Mascha Schilinski’nin dört kadının hayatını kuşaklar üzerinden işleyen filmi Sound of Falling de festival seçkisinde yer alan filmlerden. Kelly Reichardt’ın The Mastermind ve ilk gösterimi 75. Berlin Film Festivali’nde gerçekleşen Richard Linklater’ın Blue Moon filmleri de programın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Genç sinemacılara destek

Herhangi bir yarışmanın düzenlenmediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde her sene genç sinemacıları desteklemek adına “Yeni Bir…” ödülü veriliyor.

100 bin TL değerindeki ödül için seçici kurulda oyuncu Serra Yılmaz, sanatçı Nermin Er, yönetmen Tolga Karaçelik, kurgucu Ayris Alptekin ve sinema yazarı Hasan Nadir Derin yer alıyor.

Festival programındaki diğer detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Festivalle ilgili daha fazla bilgi almak için festivalin resmî sitesini ziyaret edebilirsiniz. (DD/TY)

