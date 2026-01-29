ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:57 29 Ocak 2026 16:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.01.2026 17:03 29 Ocak 2026 17:03
Okuma Okuma:  3 dakika

4 ay hapis tutuldu, delil bulunamadı: Fırat Epözdemir beraat etti

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Fırat Epözdemir’in HDK soruşturması kapsamında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
fotoğraf: MLSA

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir’in Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması nedeniyle ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Epözdemir’in 4 ay tutuklu kaldığı davada beraat kararı verdi.

Duruşmayı, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İHD Eş Genel Başkanı Oya Ersoy, MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, farklı oluşumlardan ve farklı ülkelerin barolarından avukatlar izledi.

MLSA’nın duruşmadan aktardığına göre savcı, bir önceki celse Epözdemir hakkında ceza istediği mütalaasını tekrar etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Fırat Epözdemir, 1977’de İspanya’da beş avukatın öldürüldüğü Atocha Katliamı’nı hatırlatarak başladı.

Atocha Katliamı’nda avukatların katledildiği gün olan 24 Ocak’ın her yıl “Tehlikedeki Avukatlar Günü" olarak anıldığından bahsetti.

5 Ocak 2026

2013 ve 2018’te bu günün Türkiye’deki avukatlara ithaf edildiğini belirten Epözdemir, mahkeme başkanının esasa ilişkin savunma yapmasını istemesi üzerine, “Benim burada yargılanmamın nedeni de bu temel nedenlerdir. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olmasam burada yargılanmayacaktım” dedi ve ilk celsede yaptığı savunmayı tekrar edeceğini söyledi.

"Çağrı yokken, Cizre’ye HDK çağrısıyla gittiği iddia ediliyor"

Epözdemir’in ardından avukatları söz aldı. Bayram Doğan, savcının delilleri manipüle ettiğini savunarak şunları söyledi:

“Fırat Epözdemir’in dosyası, hakkında gizlilik kararı bulunan ve yaklaşık 1500 kişiyi kapsadığını tahmin ettiğimiz bir dosyadan ayrılıyor. Ardından 24 Ocak’ta hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılıyor, ancak ortada yeni bir delil yok. Bu karar neye dayanarak kaldırıldı? Gözaltı kararı verebilmek için bu karar gerekçesiz biçimde kaldırıldı. Eğer bu tür kararlar bir savcının iki dudağı arasındaysa, tehlikeli bir yerdeyiz. İstanbul Barosu’na yönelik bir saldırı yapılmasına karar verildi ve bu karar doğrultusunda Epözdemir hakkında soruşturma açıldı.”

Doğan, müvekkilinin HDK üyesi olmakla suçlandığını belirterek, “İddianamede, Epözdemir’in HDK Bağcılar şube başkanı olduğu iddia ediliyor. HDK’nin Bağcılar şube başkanlığı diye bir yapısı yok” dedi.

Avukat Pınar Bayram, ceza yargılamasının kanaatlerle değil, kesin ve somut delillerle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bayram, suçlamaya konu olan HDK açıklamalarının, Epözdemir’in Cizre’ye gidişinden çok sonra yapıldığını belirterek, “Henüz çağrı yapılmamışken, Epözdemir’in Cizre’ye HDK açıklamasıyla gittiği iddia ediliyor. Açıklama yokken Cizre’ye gitmiş olması, hayatın olağan akışına aykırıdır” diye konuştu.

Epözdemir’in çatışma döneminde Cizre’de yaşanan hak ihlallerini tespit etmeye yönelik çabasının avukatlık faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İnsan haklarını korumanın devletin temel görevi, hak savunuculuğunun ise anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, “Bu dosyada delil yok, suç yok; ama avukatlık var, yasalar var, anayasa var” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu da Fırat Epözdemir’in bu dosya kapsamında tutuklanmasının Anayasa’ya aykırılık teşkil eden yönlerine dikkat çekti.

Anayasa’nın 138. maddesine değinen Kaboğlu, yargıçların bağımsızlığına vurgu yaptı ve haksız tutuklamalara karşı anayasal hakları hatırlattı. Kaboğlu, “Burada delil ve suçlama arasında bir bağlantı olmadığı dile getirildi” dedi. Kaboğlu ayrıca, “Ben ruhsat verdiğim genç avukatlara sıkça bu ülkede adil savunma hakkının neden en çok ihlal edilen hak olduğunu anlatıyorum. Bu hak, sav, savunma ve hüküm aşamaları arasında ihlal ediliyor” ifadelerini kullandı.

Delil yetersizliğinden beraat

Verilen aranın ardından mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Avukat Fırat Epözdemir’in beraatine karar verdi.

Duruşmanın ardından Epözdemir, destek için gelen avukatlarla birlikte adliye önünde açıklama yaptı. İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, burada yaptığı konuşmada, “Bu kararla Türkiye’de hâlâ bağımsız yargıçların olduğunu da gördük” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
fırat epözdemir İstanbul Barosu hdk
