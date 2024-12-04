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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 00:44
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 14:03
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AZİZ BARBARA EFSANESİ

4 Aralık Madenciler Günü

Güçlü madencilik gelenekleri olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Güney Afrika ve Güney Amerika'da yeraltındaki ocaklarda büyük tehlikeleri göze alarak çalışılan madencileri patlamalardan koruduğuna inanılan 4 Aaralık Aziz Barbara günü, Madenciler Günü olarak da kutlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
4 Aralık Madenciler Günü
Polonya'nın en önemli fotoğraf sanatçılarından Tomasz Tomaszewski'nin 4 Aralık'a adadığı bir kare.

4 Aralık, günümüzde Avrupa'nın doğusunda İspanya ve Güney Amerika'da geleneklere göre "Madenciler Günü" olarak, madencilerin topluma katkılarını ve fedakarlıklarını onurlandırmak için kutlanıyor. Madenciler Günü Hristiyan kültüründe madencilerin ve yüksek riskin olduğu başka mesleklerin de koruyucu azizi kabul edilen Aziz Barbara Günü'nde kutlanıyor.

Başka madenci günleri de var

4 Aralık bazı ülkelerde madenciler için önemli bir gün olsa da başka ülkelerde madencilerin onuruna ilan edilmiş farklı tarihler de var. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ulusal Madenciler Günü 6 Aralık'ta madenciliği bir meslek olarak anmak ve tarihi önemi hakkında farkındalık yaratmak için kutlanıyor.

Aziz Barbara efsanesi

Madencilerin, topçular, istihkamcılar ve itfaiyeciler gibi başka tehlikeli mesleklerde çalışanların da koruyucu azizi olarak kabul edien Aziz Barbara'yla olan ilişkisi, efsanevi yaşam öyküsünden ve tehlikeli durumlarda sağladığına inanılan sembolik korumadan geliyor.

Kimi efsanelere göre, Aziz Barbara, bugün İzmit kentinin olduğu topraklarda erken Hristiyanlığın merkezlerinden biri sayılan Nikomedya'da doğmuştu. Aziz Barbara'nın 3. yüzyılda yaşadığına ve Dioscorus adında zengin bir paganın kızı olduğuna inanılıyor. Efsaneye göre, babası Aziz Barbara'yı dış dünyadan korumak için bir kulede hapsediyordu. 

Barbara Hristiyanlığı kabul ettikten sonra "putperest" olan babası tarafından şehit edilmişti. Efsaneye göre, onu bizzat babası idam etmiş ve ardından yıldırım çarpması sonucu öldüğünü söylemişti. Yıldırımlar ve patlamalar gibi, apansız gelen ve felaketle sonuçlanan ölümle olan bu ilişkisi Aziz Barbara'yı özellikle mağara ve tünel çökmeleri veya patlamalar gibi tehlikelerle karşı karşıya olan madenciler başta olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanların Azizi haline getirmişti.

Genellikle yeraltında çalışan ve işleri patlayıcı kullanımına dayanan madenciler, Aziz Barbara'yı kazalar karşısında koruyucuları olarak görüyorlardı.

Geleneğin süre geldiği ülkeler

Polonya, Almanya ve Avusturya gibi güçlü madencilik geleneklerine sahip ülkeler, madencilerin güvenliği ve refahına adanmış toplum etkinlikleri ve törenlerinde Aziz Barbara Günü'nü kutlamaya devam ediyor. Bu bağlantı dolayısıyla Aziz Barbara yalnızca dinsel bir şahsiyet olarak değil, aynı zamanda dünya çapında madenciler için güvenlik, cesaret ve dayanıklılığın kültürel bir sembolü olarak da tanınıyor.

4 Aralık Aziz Barbara Günü, madencilerle yakından ilişkilendirildiği ve Madenciler Günü olarak kutlandığı Polonya, Almanya, Avusturya, Rusya, İspanya, Yunanistan, Fransa, Şili ve Güney Afrika'da madenciler ve madenci toplulukları için gurur ve yoldaşlık günü olarak biliniyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
madenciler
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