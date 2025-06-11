4. Ankara Onur Yürüyüşü 22 Haziran’da

4. Ankara Onur Yürüyüşü’nün etkinlik takvimi belli oldu.

“Beşinci yılımızda yine, yeniden, birlikte! Onur Ayı’nda sokakta ve her yerde sesimizi yükseltiyoruz!” diyen Ankara Onur Yürüyüşü'nün etkinlikleri 15-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Komite, geçen yıl #BirAyDeğilHerAy temasıyla duyurduğu 3. Ankara Onur Yürüyüşü’nü tüm yasaklara rağmen 12 Haziran’da gerçekleştirmişti.

Etkinlikler, 15 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Açılış Partisi ile başlayacak ve şöyle devam edecek:

16 Haziran Pazar: Direnişte Lubunya Olmak

17 Haziran Pazartesi: Film Gösterimi

18 Haziran Salı: Yasayı Konuşuyoruz

19 Haziran Çarşamba: Pankart ve Gözo Atölyesi

20 Haziran Perşembe: Güçleniyoruz

21 Haziran Cuma: Drag Atölyesi ve Kapanış Partisi



22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından, etkinlikler 30 Haziran’daki kapanış buluşmasıyla sona erecek.

Tüm etkinliklere ve yürüyüşe katılım için kayıt formunun doldurulması gerekiyor. (TY)