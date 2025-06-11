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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 15:08
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 15:15
1 dk Okuma

4. Ankara Onur Yürüyüşü 22 Haziran’da

“Yine, yeniden, birlikte! Onur Ayı’nda sokakta ve her yerde sesimizi yükseltiyoruz!”

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
4. Ankara Onur Yürüyüşü 22 Haziran’da
Ankara Pride'ın X hesabı

4. Ankara Onur Yürüyüşü’nün etkinlik takvimi belli oldu.

“Beşinci yılımızda yine, yeniden, birlikte! Onur Ayı’nda sokakta ve her yerde sesimizi yükseltiyoruz!” diyen Ankara Onur Yürüyüşü'nün etkinlikleri 15-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Komite, geçen yıl #BirAyDeğilHerAy temasıyla duyurduğu 3. Ankara Onur Yürüyüşü’nü tüm yasaklara rağmen 12 Haziran’da gerçekleştirmişti.

Etkinlikler, 15 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Açılış Partisi ile başlayacak ve şöyle devam edecek:

16 Haziran Pazar: Direnişte Lubunya Olmak
17 Haziran Pazartesi: Film Gösterimi
18 Haziran Salı: Yasayı Konuşuyoruz
19 Haziran Çarşamba: Pankart ve Gözo Atölyesi
20 Haziran Perşembe: Güçleniyoruz
21 Haziran Cuma: Drag Atölyesi ve Kapanış Partisi

22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından, etkinlikler 30 Haziran’daki kapanış buluşmasıyla sona erecek.

Tüm etkinliklere ve yürüyüşe katılım için kayıt formunun doldurulması gerekiyor. (TY)

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/haber/11-mayis-a-cagri-ankara-onur-yuruyusu-yargilaniyor-278141
5 TEMMUZ / KUĞULU PARK
Hedef gösterilen Ankara Onur Yürüyüşü için dayanışma çağrısı
5 Temmuz 2022
/haber/hedef-gosterilen-ankara-onur-yuruyusu-icin-dayanisma-cagrisi-264131
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