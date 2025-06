3emîn Lijneya Giştî ya DFGê hat li dar xistin: Kesîra Onen û Selman Çîçek bûn hevserokên nû

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) 3emîn Lijneya xwe ya Giştî ya Asayî li dar xist.

Hevserokê Partiya Herêmen Demokratîk (DBP) Keskîn Bayindir, hevşaredarên Bajarê Mezin û navendê yên Amedê, endam û nûnerên saziyên civakî, dayîkên aştiyê û gelek rojnameger tev li Lijneya Giştî bûn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê 3emîn Lijneya Giştî ya DFGê ji bo rojnamegerên ku hatine kuştin bi deqîqeyek rezgirtinê destpê kir û bi axaftina rojnameger Adnan Bîlen dest pê kir.

Bîlen, diyar kir ku kedkarên çapemeniya azad gelek bedelên giran da û wiha axivî: “Gelek hevalên me hatin qetilkirin, me gelek şehîd dan. Em li ser bîranîna wan vê kongereyê pêk tînin. Têkoşîna me xwedîderketina heqîqêtê ye. Em ê her tim rêya şehîdan de bin.”

Piştre sînevîzyon hat temaşekirin û dîwan hat hilbirjartin.

Li ser bi navê dîwanê Serdar Altan axivî û diyar kir ku tevahiya pirsgirêkan li Herêmên Kurdan, Tirkiye û Rojhilata Navîn rastiyê ji bo di bin tariyê de nahelin ew karê xwe dikin û wiha axivî:

“Dema ku me destpê kir 10-25 kes bûn îro em bûna 300 kes. Ji bo rol û mîsyona xwe em pêk bînin dîve em kar û xebatên xurt bimeşînin. Ya girîng ew e ku em ê piştî niha çi bikin û ev kongre bibe bersiva vê yekê.”

"Em ê xwedî li têkoşîna hevalên xwe derkevin"

Hevseroka DFGê Dîcle Muftuogluyê jî diyar kir ku li salonê wêneyên rojnamegerên hatine qetilkirin hene û wiha got:

“Di sala 2019’an de me dest bi karê DFG’ê kir. Me ala Apê Musa, Nagîhan Akarsel rakir. Berî 30 salan dema ku me dest bi karê xwe kir, gelê Kurd dibin qirkirinê de bû. Lê gelê Kurd îro jiyana xwe berdewam dike ev sebeba hevalên me ye rojnamegerên şehîdan e jî. Di salên 90’î de hevalên me li kolanan dihatin kuştin ji bo ku heqîqêtê holê rakin. Dema ku em hatin salên 2010’an rewş hat guherandin em girtinê re rû bi rû man. Îro jî hevalên me bi SÎHA’yan tên kuştin. Hevalên me hatine kuştin dê bijîn. Em ê xwedî li têkoşîna wan derkevin.”

"Em ê dijî mirinê karê xwe berdewam bikin"

Rojanemeger Huseyîn Aykol axivî û destnîşan kir ku ev meş berî 35 sala dest pê kir û wiha domand:

“Heke hevalên me tunebûya rastî me tu carî nekariya derxin holê. Ez 35 sal e li vir bim ji bo ala hevalên şehîd erde nehilin. Çawa ku roja sereke me dest bi karê xwe kiribû em ê welê berdewam bikin. Em ê dijî mirinê karê xwe berdewam bikin. Heta mirinê jî ez ê li vir bim.”

Hevşaredarê Bajarê Mezin a Amedê Dogan Hatun jî diyar kir karê rojnamegeriyê ji bo pêvajoyê gelek girîng e û anî ziman ku gelek hewcedarî bi rojnemegeran re heye. Hatun, da zanîn ku çapemenî azad be civak jî azad e.

"Çapemeniya azad parêzvaniya gelê Kurd kiriye"

Hevserokê Giştî yê DBP’ê Keskîn Bayindir jî di axaftina xwe de bi bîr xist ku çapemeniya azad parêzvaniya gelê Kurd kiriye û ev tişt anî ziman: “Ji bo vê li cîhanê ragihandin pêş ketiye. Desthilatdar jî gelek giringî dide çapemeniyê. Bi keda çapemeniya azad tiştên ku li Kurdistanê diqewimin bi keda çapemeniya azad digihêjê her derê. Bangawaziya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan pêvajoyê bi rê ve dibe. Civakêk azad bi destpê çapeminiya azad derkeve holê.”

Piştî axaftina xwendina raporan kongre berdewam kir. Di dawiyê de hilbijartin hate kirin û Kesîra Onen û Selman Çîcek weke hevserokên DFG’ê hatin hilbijartin.

Çîcek, destnişan kir ku ew vê kongereyê diyarî rojnamegerên hatine qetilkirin dikin.

(AY)