3emîn Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Amedê dest pê dike

3emîn Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Amedê ya ku dê di bin mêvandariya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û bi rêveberiya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn û Sinebîr ve pêk were.
Ya yekemîn di sala 2012an de bi pêşengiya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn û Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê hatibû lidarxistin û piştî 8 salan, sêyemîn Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Amedê dest pê dike.
Di festîvala ku amadekariyên wê qediyane de; bi pêşandanên fîlman, masterclass (dersa sereke), atolye, û hevpeyvînên bi beşdariya derhêner û tîmên fîlman re, bernameyeke 7 rojan a tijî dê pêşkêşî temaşevanan were kirin.
Festîvala ku dê bi dirûşma “Dinya bi çîrokan tê ba hev” were lidarxistin, dê pêşandanên fîlman di kategoriyên hilbijartina neteweyî û navneteweyî de cih bigirin. Her weha, ji bo piştgirîkirina senaryoyên fîlmên Kurdî, dê 15 senaryoyên fîlman ji bo Fona Projeyê ya Sînebîr pêşbaziyê bikin.
'Rêwîtiya Sînemaya Kurdî'
Di vê beşê de dê fîlmên metrajdirêj, belgefîlm û kurtefîlmên ku di nava 8 salên dawî de di sînemaya Kurdî de hatine hilberandin cih bigirin. Ev beş, di heman demê de, dê cih bide fîlmên Kurdî yên ku li festîvalên din hatine pêşandan jî, û bi vî awayî avahiya Festîvala Fîlman a Amedê ya berfireh nîşan bide. Dê 8 salên navberê bên kurtkirin û careke din silav li cîhana sînemayê û hunerê were kirin.
Di Hilbijartina Neteweyî ya di bin sernavê Rêwîtiya Sînemaya Kurdî de, dê 16 fîlmên metrajdirêj, 7 belgefîlm û 13 kurtefîlm pêşbaziyê bikin. Di vê beşê de dê bernameyên pêşandana cihê jî hebin. Festîval, piştî 8 salan, dê careke din bi kelecanî derkeve pêşberî temaşevanên Amedê.
Sînemaya Tirkiye û cîhanê tê Amedê
Yek ji beşên girîng ên festîvalê jî dê berhemên sînemaya Tirkiye û cîhanê yên ne-kurdî pêk bînin. Di Hilbijartina Navneteweyî de, dê 10 fîlmên metrajdirêj, 11 belgefîlm û 14 kurtefîlm werin pêşandan.
Di vê beşê de her weha, masterclass (dersên sereke) yên derhêner Kazim Oz bi sernavê “Derhênerî di Sînemayê de” û yên derhêner Touraj Aslanî bi sernavê “Cudahiya di navbera nihêrtin û dîtinê de” dê werin lidarxistin. Hevpeyvînên bi beşdariya derhêner û tîmên fîlman jî di bernameya festîvalê de cih digirin.
Her wiha, ji bo pêşxistina sînemaya Kurdî û teşwîqkirina nivîsandina senaryoyan, dê 15 projeyên fînalîst (5 metrajdirêj, 5 belgefîlm û 5 kurtefîlm) ên ku ji bo Fona Projeyê ya Sînebîr hatine hilbijartin, pêşbaziyê bikin. Di dawiya festîvalê de dê ji her kategoriyê projeyek xelat bigire.
Fîlma destpêkê Belgefîlma ‘Kardeş Turkuler’ e
Di çarçoveya festîvalê de, di roja vekirinê de, dê pêşangeheke bi navê “Ji Rê...Yol’dan” (Ji Rê) vebe. Di pêşangeha tevlihev a li ser serpêhatiya Yilmaz Guney û fîlmê Yol de dê karên gelek hunermendên girîng cih bigirin.
Fîlma destpêkê ya festîvalê dê belgefîlma Kardeş Turkuler be ku derhêneriya wê Çayan Demirel û Ayşe Çetinbaş kirine.
Atolye û Panel
Di çarçoveya festîvalê de dê sê atolye jî pêk werin. Atolyeya derhêner Arîn Înan Arslan bi sernavê “Sînemaya Kurdî: Kameraya bêmukarrar a erdnîgariya belavbûyî”, ya Hulya Ugur Tanriover bi sernavê “Çîrokên xwe bi zimanê xwe vebêjin: Sînemaya Jinan” û ya derhêner Ayşe Çetinbaş bi sernavê “Hilberîna Fîlmên Belgefîlm ên Serbixwe” dê werin lidarxistin.
Her wiha, di festîvalê de dê paneleke bi sernavê “Fanon 100 Salî ye” jî were lidarxistin ku dê Evrîm Kaya moderatoriya wê bike û Dilawer Zeraq, Hakan Karaş û Ezgî Duman wekî axaftvan beşdar bibin.
Cihên Pêşandanê
Pêşandanên fîlman ên di çarçoveya festîvalê de dê li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê, Şanoya Bajar a Amedê û salonên sînemayê yên Ceylan AVMyê werin pêşkêşkirin.
*Çavkanî: Malpera Şaredariya Amedê, Malpera Festîvala Fîlman a Amedê