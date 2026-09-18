39 kentin emniyet müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki atama ve görev değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı kararla 39 ilin emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
25 isim merkeze alındı
Kararla Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Iğdır, İzmir, Maraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Muş, Rize, Sinop, Şırnak ve Yalova emniyet müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Merkeze alınanlar arasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de bulunuyor.
Delen daha önce Tunceli Emniyet Müdürü olarak görev yapmış, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermişti.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de merkeze alınan isimler arasında yer aldı.
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39 ilde değişiklik
Kararnameyle Zonguldak, Çorum, Maraş, Van, Kocaeli, Rize, Aydın, Çankırı, Sinop, Balıkesir, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Kayseri ve Antep'in de aralarında bulunduğu 39 ilin emniyet müdürü değişti.
Atamalara göre Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu Diyarbakır'a, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş İzmir'e, Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen ise Kayseri'ye atandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne, Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan ise Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Merkez teşkilatında da atamalar
Merkez teşkilatında da yeni görevlendirmeler yapıldı.
Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile polis başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na getirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kararın ardından yaptığı açıklamada görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür etti, yeni
(NÖ)