39 ifade özgürlüğü kuruluşundan MFC'ye: Gazze’deki gazeteciler için harekete geçin
Dünya çapında 39 ifade özgürlüğü kuruluşu, Medya Özgürlüğü Koalisyonu (MFC) üyesi ülkeleri İsrail'in Gazze’de yürüttüğü savaşın gölgesinde gazeteciler için harekete geçmeye çağırdı.
Kuruluşlar, altı kıtada 50 üyesi bulunan organizasyonu beş ayı aşkın süredir devam eden yıkıcı savaşta hiçbir adım atmamakla suçladı.
Savaşta şu ana kadar 122 gazetecinin öldürüldüğü bilgisini veren ifade özgürlüğü kuruluşları gazetecilerin özellikle hedef alındığını kaydetti. Gazetecilerin hedef alınarak veya ayrım gözetilmeksizin öldürülmesinin bir savaş suçu olduğunu hatırlattı:
“Medya Özgürlüğü Koalisyonu üyesi devletlerin cinayetlere ilişkin toplu ve resmi sessizliği, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin Gazze'ye erişiminin sağlanamaması, gazetecilerin bölgeden haber yapmasını sağlayacak adımların atılmaması küresel düzeyde ifade özgürlüğünü savunma konusundaki kolektif kabiliyetimizi ciddi şekilde azaltıyor.
Medya özgürlüğünü ve gazetecilerin güvenliğini teşvik etmek için rutin olarak girişimde bulunan birçok devletin Gazze'deki gazeteciler konusunda sessiz kaldığını gözlemliyoruz.
Başka durumlarda hesap verebilirlik için yapılan çağrılar, İsrail içinde artan sansürün yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar uzanan insani acılar, medya tesislerinin yok edilmesi, iletişim kesintileri, tutuklamalar ve tehditler karşısında yapılmadığında inandırıcı değildir. Bu çatışmalarda gazetecilerin hedef alınmasına ilişkin tutarlı bir sorumluluk eksikliğidir.
Gazze'deki gazeteciler ciddi yaşam riskleriyle karşı karşıyalar ve acil olarak desteğimize ihtiyaç duyuyorlar.
Uluslararası Adalet Divanı, 24 Ocak 2024 tarihli geçici tedbir kararında delil toplamanın öneminin altını çizmiştir. Gazeteciler bu çabanın önemli bir parçasıdır.
MFC üye devletlerinden, risklere rağmen Gazze'den haber yapmaya devam eden Filistinli gazetecilerin uluslararası hukuk kapsamında korunmasını sağlamak için tutarlı ve aleni bir şekilde İsrail’e çağrıda bulunmasını, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin de Gazze'ye derhal ve engelsiz erişimini sağlamak için baskı yapmasını istiyoruz.
Çağrı metninde imzası bulunan kuruluşlar şöyle:
- 7amleh - Arab Center for the Advancement of Social Media
- ACOS Alliance
- ARIJ
- ARTICLE 19
- Asociación Nacional de Periodistas del Perú
- Association for Progressive Communications (APC)
- Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)
- Centre for Law and Democracy (CLD)
- Committee to Protect Journalists (CPJ)
- English PEN
- Free Press Unlimited (FPU)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Gambia Press Union (GPU)
- Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
- IFEX
- I’lam - Arab Center for Media Freedom Development and Research
- International Media Support (IMS)
- International Press Institute (IPI)
- International Federation of Journalists (IFJ)
- International Women’s Media Foundation (IWMF)
- Journalists for Human Rights (JHR)
- Maharat Foundation
- MARCH Lebanon
- Marie Colvin Journalists’ Network (MCJN)
- Media Watch Bangladesh
- MiCT - Media in Cooperation and Transition
- Muwatin Media Network
- Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)
- PEN International
- Public Media Alliance [PMA]
- Reporters Without Borders (RSF)
- Pakistan Press Foundation (PPF)
- Rory Peck Trust (RPT)
- Samir Kassir Foundation (SKF)
- SMEX
- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM).
- Tafnied limited
- Vigilance for Democracy and the Civic State
- Visualizing Impact
Medya Özgürlüğü Koalisyonu (MFC) hakkında
Temmuz 2019'da kuruldu. Altı kıtada 50 üyesi var. Tüm üyeler, yurt içinde ve yurt dışında medya özgürlüğünü savunma taahhüdünü veren bir anlaşmaya imza attı.
Koalisyon iki dönüşümlü Eşbaşkan tarafından yönetilirken, sekiz ülkeden oluşan bir Yürütme Grubu stratejik yönlendirme sağlıyor.
Mevcut Eşbaşkanlar Estonya ve Almanya'yken, Yürütme Grubu Kanada, Çekya, Estonya, Gana, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşuyor.
MFC hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
(HA)