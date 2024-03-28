39 ifade özgürlüğü kuruluşundan MFC'ye: Gazze’deki gazeteciler için harekete geçin

Dünya çapında 39 ifade özgürlüğü kuruluşu, Medya Özgürlüğü Koalisyonu (MFC) üyesi ülkeleri İsrail'in Gazze’de yürüttüğü savaşın gölgesinde gazeteciler için harekete geçmeye çağırdı.

Kuruluşlar, altı kıtada 50 üyesi bulunan organizasyonu beş ayı aşkın süredir devam eden yıkıcı savaşta hiçbir adım atmamakla suçladı.

Savaşta şu ana kadar 122 gazetecinin öldürüldüğü bilgisini veren ifade özgürlüğü kuruluşları gazetecilerin özellikle hedef alındığını kaydetti. Gazetecilerin hedef alınarak veya ayrım gözetilmeksizin öldürülmesinin bir savaş suçu olduğunu hatırlattı:

“Medya Özgürlüğü Koalisyonu üyesi devletlerin cinayetlere ilişkin toplu ve resmi sessizliği, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin Gazze'ye erişiminin sağlanamaması, gazetecilerin bölgeden haber yapmasını sağlayacak adımların atılmaması küresel düzeyde ifade özgürlüğünü savunma konusundaki kolektif kabiliyetimizi ciddi şekilde azaltıyor.

Medya özgürlüğünü ve gazetecilerin güvenliğini teşvik etmek için rutin olarak girişimde bulunan birçok devletin Gazze'deki gazeteciler konusunda sessiz kaldığını gözlemliyoruz.

Başka durumlarda hesap verebilirlik için yapılan çağrılar, İsrail içinde artan sansürün yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar uzanan insani acılar, medya tesislerinin yok edilmesi, iletişim kesintileri, tutuklamalar ve tehditler karşısında yapılmadığında inandırıcı değildir. Bu çatışmalarda gazetecilerin hedef alınmasına ilişkin tutarlı bir sorumluluk eksikliğidir.

Gazze'deki gazeteciler ciddi yaşam riskleriyle karşı karşıyalar ve acil olarak desteğimize ihtiyaç duyuyorlar.

Uluslararası Adalet Divanı, 24 Ocak 2024 tarihli geçici tedbir kararında delil toplamanın öneminin altını çizmiştir. Gazeteciler bu çabanın önemli bir parçasıdır.

MFC üye devletlerinden, risklere rağmen Gazze'den haber yapmaya devam eden Filistinli gazetecilerin uluslararası hukuk kapsamında korunmasını sağlamak için tutarlı ve aleni bir şekilde İsrail’e çağrıda bulunmasını, uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin de Gazze'ye derhal ve engelsiz erişimini sağlamak için baskı yapmasını istiyoruz.