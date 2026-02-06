ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 11:00 6 Şubat 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 11:04 6 Şubat 2026 11:04
Okuma Okuma:  2 dakika

ESP OPERASYONUNDA DÖRDÜNCÜ GÜN

39 ESP’li daha adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilenler arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
39 ESP’li daha adliyeye sevk edildi
İstanbul Adalet Sarayı, (Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 3 Şubat’ta 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 39’u bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınan 96 kişiden 47’si, dün (5 Şubat) “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla tutuklanırken, 9 kişi “ev hapsi”, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza” yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilenler arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun ile Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarından Özlem Gümüştaş da bulunuyor.

ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı
5 Şubat 2026

DEM Parti: Yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalı

Öte yandan, dün 47 ESP’linin tutuklanmasına dair açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), şöyle dedi:

“Bileşen partimiz ESP'ye yönelik gerçekleşen operasyonda Eş Genel Başkan Murat Çepni dahil 47 yoldaşımız tutuklandı, 42 yoldaşımız ise hâlâ gözaltında tutuluyor. Demokratik siyaset yapmak isteyenleri gözaltı, tutuklama ve baskı politikalarıyla engelleme yaklaşımından artık vazgeçilmelidir. İktidar, yargı eliyle yürüttüğü bu operasyonlara son vermeli; yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“ESP’ye dönük operasyonlar neticesinde ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve beraberindeki 46 devrimcinin tutuklanması, bu iktidarın eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin düşmanı olduğu gerçeğini kanıtlar niteliktedir. Gazetecilere, sendikacılara, siyasetçilere ayrı ayrı bahanelerle ve hukuku düşmanca kullanarak saldırmanın başka bir açıklaması yoktur. 25 yıldır bu iktidara nasıl teslim olmadıysak bundan sonra da olmayacağız. Tutuklanan dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ESP çağlayan etha Özlem Gümüştaş Züleyha Müldür Müslüm Koyun pınar gayıp Nadiye Gürbüz Elif Bayburt murat çepni cemil aksu cemre nayir
