38 kadın yazar 'Ayna Meselesi'nde buluştu

“Çünkü Kadınız Kolektifi” çatısı altında birleşen 38 kadın kadının kaleme aldığı “Ayna Meselesi” kitabı yayımlandı.

Toplumun farklı kesimlerinden kadınların ortak bir duyguyla kaleme aldığı “Ayna Meselesi”nde 38 öykü yer alıyor. Banliyö Yayınevi’nden çıkan kitabın tüm geliri kız çocuklarının eğitimine ayrılacak.

Yeni katılımlarla birlikte yılda 4 öykü kitabı çıkarmayı hedefleyen Çünkü Kadınız Kolektifi'nden Yücel Cüre, ortak amaçlarını ve planlarını şöyle anlattı:

“38 kadın yazarın emeği ve katkısı ile ilk öykü kitabımız Ayna Meselesi’ni okura sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kitabımızla geçmişe, bugüne, geleceğe, kendimize, birbirimize, sesimize kulak tıkayanlara, görüp de anlamayanlara ayna tutmayı seçtik. Sadece kendi hayatlarımıza değil, duygusunu, kırgınlığını, heyecanını hissettiğimiz pek çok kadının hayatından süzdüklerimizi kurguladık öykülerimizde. El birliği ile kısa sürede somut bir eser ortaya koymanın sevincini yaşarken, pek çok kişi daha aramıza katılmak istediğini belirtti. Hemen ikinci kitabımızı Mayıs ayında çıkarmak üzere çalışmalara başladık. Yılda 4 öykü kitabı yayımlayarak, olabildiğince çok okura ve onların da katkılarıyla kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmeyi amaçlıyoruz."

"Ayna Meselesi"nde öyküleri yer alan 38 yazar:

Arzu Kurt, Ayfer Savaş Aydın, Ayzıt Uysal, Başak Ertunç Bıyıklı, Belgin Şenol, Benan Bilek, Beril Bozdoğan, Betül Çakıroğlu, Burcu Akkaş, Deniz Tuna, Deyyan Altınsoy, Ebru Eren, Eda Büyükçapar, Eylem Karakaş Soyluoğlu, Farah Nasser, Fatma Canik, Feyza Özdinç, Funda Torunlar, Işıl Ertunç, Kadriye Gencer, Maksude Kılınç, Meral Dokur, Meral Erdönmez, Mualla Çelik Hıdıroğlu, Nermin Yusufi, H. Nilgün Karataş, Nuray Bilgiç, Özge Pembegül Er, Özlem Özdaş, Pelin Süalp, Selen Servi, Sema Akbey, Sezen Doğan, Tuba Ayşe Özgür, Yeşim Banak, Yücel Cüre, Zeynep Tezel, Zuhal Bilal.(AÖ)