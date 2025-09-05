377 paylaşım tek bir günde: Erkekler kadınların beyanını hedef aldı

Cinsel taciz–ifşa tartışmaları sürerken, cinsel saldırı ve şiddetten hayatta kalanlar birbirine destek olmaya devam ediyor. Ancak sosyal medyada, özellikle erkek kullanıcılar tarafından yoğun bir biçimde suçlamalara maruz kalıyorlar.

verilernediyor.com’un verilerine göre, erkek kullanıcıların büyük bir kısmı yalnızca 18 yaş altına yönelik eylemleri “cinsel saldırı” sayılması gerektiğini savundu. Birçok paylaşımda ise cinsel saldırıdan hayatta kalanlarla dalga geçildi.

Suçlamalar en çok 25 Ağustos’ta, komedyen Mesut Süre hakkındaki iddiaların gündeme geldiği gün yoğunlaştı. O tarihte hayatta kalanları suçlayan 377 paylaşım yapıldı.

Toplamda 1,5 milyon kez görüntülenen bu içerikler 16 binden fazla beğeni aldı. En çok etkileşim alan paylaşımlarda hayatta kalanlar “kanıt sunmamakla” suçlanırken, “iftira”, “prim” ve “ünlü” gibi kavramlar öne çıktı.

Veriler: 19–26 Ağustos

· Toplam paylaşım: 7.965

· Hayatta kalanları suçlayan paylaşım: 669

· Suçlayıcı paylaşımların oranı: %8,4

· Bu paylaşımların %77’si erkek kullanıcılar tarafından yapıldı (519 paylaşım).

· 669 paylaşım toplamda 1 milyon 478 bin 725 kez görüntülendi.

· 16 bin 256 beğeni aldı, 179 kez yeniden paylaşıldı.

En çok suçlananlar

Hayatta kalanlar;

· “Ünlü olmaya çalışmak”,

· “Prim peşinde koşmak”,

· “İftira atmak”,

· “İfşa kavramını boşaltmak”

gibi gerekçelerle hedef gösterildi.

Bazı erkek kullanıcılar, “çıplak fotoğraf istemek” veya “otele davet etmenin” taciz sayılmayacağını iddia etti. Bir kısım erkek ise doğrudan alaycı paylaşımlar yaptı.

Tarihsel yoğunlaşma

· 19 Ağustos’ta yalnızca 4 paylaşım yapılırken,

· 22 Ağustos’ta bu sayı 44’e,

· 24 Ağustos’ta 162’ye çıktı.

· 25 Ağustos’ta, komedyen Mesut Süre hakkındaki iddiaların gündeme gelmesiyle sayı 377’ye yükseldi.

Etkileşimler

· En çok beğenilen paylaşım: Scarlett Johansson üzerinden ironi yapılarak atılan bir yanıt (3.538 beğeni).

· En çok retweet edilen: “Türk kızları her şeye taciz diyor” ifadesi.

· En çok görüntülenen: Kadınların fotoğrafları üzerinden küçümseyici bir gönderi (90 bin görüntülenme).

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)