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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 16:58 13 Kasım 2026 16:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 17:13 13 Kasım 2026 17:13
Okuma Okuma:  5 dakika

37. Ankara Film Festivali başladı: Onur ödülleri sahiplerini buldu

37. Ankara Film Festivali, 12 Kasım'da düzenlenen törenle başladı. Demet Akbağ, Bülent Ortaçgil ve Atillâ Dorsay'ın da aralarında olduğu sanatçılar ödüllendirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
37. Ankara Film Festivali başladı: Onur ödülleri sahiplerini buldu
37. Ankara Film Festivali başladı.
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Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, dün (12 Kasım) Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Açılış ve Onur Ödülleri Töreni ile başladı.

Sunuculuğunu Nefise Karatay'ın üstlendiği törende Demet Akbağ, Bülent Ortaçgil, Atillâ Dorsay, Bige Önal ve Boran Kuzum'a ödülleri verildi.

Festival, 20 Kasım'a kadar Türkiye ve dünya sinemasından filmleri, belgeselleri ve söyleşileri Ankara'daki izleyicilerle buluşturacak.

Demet Akbağ: Ödül bana çok iyi geldi

Törende Aziz Nesin Emek Ödülü, tiyatro ve sinemadaki 40 yılı aşkın çalışmaları nedeniyle oyuncu Demet Akbağ'a verildi. Ödülünü Festival Direktörü İrfan Demirkol ve Nursen Yavaş'ın elinden alan Akbağ, çocukluk yıllarından bu yana sahnede olmayı hayal ettiğini söyledi.

Uzun süredir yeni bir sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmadığını belirten Akbağ, ödülün kendisi için önemli olduğunu ifade etti:

“Çocukluk yaşlarında hayalini kurduğum sahnede olma isteğinin bugün beni buraya getirmesi çok mutluluk verici. Epey bir zamandır yeni bir sinema filmiyle karşınızda olmamama rağmen bu ödül bana çok iyi geldi.”

Akbağ, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı sanatçılara, set ve sahne emekçilerine ve izleyicilerine teşekkür etti.

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Bülent Ortaçgil: Türkiye'yi çok seviyorum

Sanat Çınarı Ödülü, müzik alanındaki yarım asrı aşkın üretimi nedeniyle Bülent Ortaçgil'e verildi. Ödülünü besteci Turgay Erdener'den alan Ortaçgil, Türkiye'de sanat üretmenin kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

Ortaçgil, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İflah olmaz bir iyimserim ben ve Türkiye'yi çok seviyorum; çünkü 50 yıl önce yazdığım şarkılar hâlâ bana bu ülkede bir yaşam kurabildi.”

Ortaçgil, ülkenin toplumsal atmosferi ile sanat üretimi arasındaki ilişkiye de değinerek şarkılarını bu çelişkilerden beslenerek yazdığını söyledi.

Atillâ Dorsay'a Kitle İletişim Ödülü

Kitle İletişim Ödülü, sinema eleştirmeni ve yazar Atillâ Dorsay'a verildi. Ödülünü gazeteci Ümit Sezgin'den alan Dorsay, mimarlık eğitimi aldığını ancak daha sonra sinema eleştirmenliğine yöneldiğini anlattı.

Dorsay, 60 yılı aşkın meslek yaşamında çok sayıda ödül aldığını belirterek Ankara Film Festivali tarafından verilen ödülün kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi:

“60 küsur yıldır sürdürdüğüm bu meslekte takdir edersiniz ki çok ödüller aldım. Benim son zamanlarda aldığım en önemli ödül bu.”

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Bige Önal ödülünü set emekçilerine adadı

Festivalin Vakıf Özel Ödülü, oyuncular Bige Önal ve Boran Kuzum'a verildi. Ödülünü gazeteci Asu Maro'nun elinden alan Bige Önal, oyunculuk mesleğinde 20'nci yılını tamamladığını belirtti.

Önal, ödülünü kamera arkası ve sahne arkası çalışanlarına adadığını söyledi.

“Umarım jenerikler bitmeden salonlardan çıkmazsınız” diyen Önal, sinema üretiminde görünmeyen emeğin önemine dikkat çekti.

Vakıf Özel Ödülü'nün diğer sahibi Boran Kuzum ise sette geçirdiği kaza nedeniyle törene katılamadı. Ameliyat olacağını belirten Kuzum, gönderdiği video mesajla festival yönetimine teşekkür etti.

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Festivalde sinema emekçileri de anıldı

Festival Direktörü İrfan Demirkol, açılış konuşmasında Ankara Film Festivali'nin akademisyenler ve sanatçılar tarafından kurulduğunu, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından bağımsız bir festival olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Demirkol, bu yılki programda Türkiye'den ve dünyadan filmlerin yer aldığını söyledi. Törende ayrıca 2026 Festival Afiş Yarışması'nı kazanan görsel iletişim tasarımcısı Pınar Demirci'ye ödülü verildi.

Yakın dönemde hayatını kaybeden sinema emekçileri de hazırlanan video gösterimiyle anıldı. Açılış töreni, Zuhal Olcay ve Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

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Çalışma koşulları tartışılacak

Festivalin bugün (13 Kasım) Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda başlayan gösterim programında, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Dünya Sineması seçkisinden yapımlar yer alıyor.

Günün etkinlikleri arasında oyuncuların çalışma koşullarının ele alınacağı bir panel de bulunuyor. Oyuncular Sendikası iş birliğiyle saat 13.00'te düzenlenmesi planlanan “Senaryo Dışı: Oyuncunun Çalışma Hayatı” başlıklı panelin moderatörlüğünü sendikanın Örgütlenme Uzmanı Demet Koca üstleniyor.

Panelde Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin Aslan'ın oyuncuların çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Belgesel yarışması başladı

Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında bugün “Koca Dünya”, “Bütün Yaz Köln'deydim”, “Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” ve “Allianoi Diye Bir Yer Yok” filmleri gösterilecek.

Dünya Sineması seçkisinde ise “Ata Yurdu”, “Bir Kızın Öyküsü”, “Sonsuza Dek Anaç Hayvanın”, “Her Şey Olması Gerektiği Gibi”, “Rose” ve “Uyuyan Kadın” izleyiciyle buluşacak.

14 Kasım Cumartesi günü de Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında “Parşömen Mevsimleri”, “Foka”, “Koku”, “Bay Okan” ve “Mor Menekşeli Kadınlar” gösterilecek.

Sinemada yapay zekâ da konuşulacak

Festivalin 14 Kasım programında iki uluslararası konuk yer alacak. Brezilyalı yönetmen André Novais Oliveira, “Hayatta Olsaydım... Yaşardım” filminin saat 15.45'teki gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Aynı gün saat 20.00'de, ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen American Film Showcase Programı kapsamında yapay zekânın sinemaya etkileri ele alınacak.

“Hollywood'dan Yeni Nesil Estetiğe: Sinemada Yapay Zekâ ve Görsel İnşa” başlıklı söyleşiye Luma AI Kreatif Araştırma Ekibi Baş Sanatçısı Jacob Russo katılacak.

Söyleşide yapay zekâ teknolojilerinin sinemada görsel üretim süreçlerini ve estetik yaklaşımları nasıl değiştirdiği tartışılacak.

Festival 20 Kasım'a kadar sürecek

Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda devam edecek.

Festival biletleri tam 400 TL, öğrenciler ve 65 yaş üzerindeki izleyiciler için 300 TL olarak belirlendi.

Gösterim ve etkinlik programına Biletinial üzerinden ulaşılabiliyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Ankara Film Festivali demet akbağ bülent ortaçgil Aziz Nesin 37. Ankara Film Festivali
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4 Kasım 2025
/haber/36-ankara-film-festivalinin-biletleri-satista-313208
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16 Ekim 2023
/haber/ankara-film-festivali-jurileri-aciklandi-286374
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12 Kasım 2022
/haber/33-ankara-film-festivali-en-iyi-film-kurak-gunler-269870
35. Ankara Film Festivali başvuruları başladı
5 Ağustos 2024
/haber/35-ankara-film-festivali-basvurulari-basladi-298251
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11 Ekim 2024
/haber/ankara-film-festivalinin-jurisi-belli-oldu-300626
36. Ankara Film Festivali, ödüllerle sona erdi
21 Kasım 2025
/haber/36-ankara-film-festivali-odullerle-sona-erdi-313775
Ankara Film Festivali’nde sansür iddiası
16 Ekim 2025
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6 Kasım 2023
/haber/ankara-film-festivali-nde-besinci-gun-287474
35. Ankara Film Festivali başladı
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/haber/35-ankara-film-festivali-basladi-301579
35. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri açıklandı
1 Ekim 2024
/haber/35-ankara-film-festivalinin-onur-odulleri-aciklandi-300285
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