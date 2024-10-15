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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 10:45
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 10:45
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36 kentte ev baskınları: 269 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltıların nedenini Diyarbakır'da pazar günü düzenlenmek istenen “Özgürlük Mitingi” olarak duyurdu. Bakan, mitingi “yasa dışı” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
36 kentte ev baskınları: 269 gözaltı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da pazar günü Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenmek istenen “Özgürlük Mitingi” ile ilgili 7'si DEM Parti milletvekili olan 13 sosyal medya hesabı yöneticisinin “tespit edildiğini”, gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

"Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlıyız.

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"Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
özgürlük mitingi ev baskınları gözaltılar dem parti Abdullah Öcalan Ali Yerlikaya
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